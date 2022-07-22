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峇里島木雕、台灣海洋生態　暑期教師研習課程多精彩

▲暑期教師研習營。（圖／縣市政府提供）

▲暑假不停學，教師研習營讓教學現場有更多課本上沒說的事。（圖／Mate提供）

地方中心／綜合報導

暑假期間不只學生不停學，為人師表的教師也要趁機進修和不斷學習。各地有許多針對教師所舉辦的研習活動吸引不少老師報名參加，期待將這些知識帶進課堂裡，讓知識更生活化。

在高雄市茄定區有一場「木雕研習營」，授課的老師是來自峇里島著名藝術小鎮烏布的雕刻家Mate，與台灣太太結婚後，2008年起定居在台灣。原本在餐廳工作的他，對木雕難以忘情，在太太的鼓勵與支持下重拾雕刻刀。他的作品先後在2014年臺灣國際木雕比賽以及2020年台南美展等多個比賽獲得肯定，也在台灣各地舉辦過個展和聯展，漸漸獲得國際矚目。

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▲暑期教師研習營。（圖／縣市政府提供）

▲秀水高工老師們參加木雕研習營，和峇里島藝術家Mate學習完成貓頭鷹掛鐘作品。（圖／Mate提供）

本次研習的作品為貓頭鷹掛鐘與窗花掛鉤兩種作品，從構圖、粗胚、細胚、磨砂到上色等步驟，Made老師教導學員藉由峇里島特有不同尺寸的平刀及圓刀兩種刀具，使用鑿、削、刻、塑等技巧，雕刻出不同型態的成品。參加研習的秀水高工老師很多人一開始沒有信心，覺得沒辦法完成；還有人不小心刻歪了一刀覺得懊惱，但是在Made的「神救援」之下立刻讓作品復活，讓大家讚嘆Made的功力。

Made表示：很多人可能覺得手工木雕很難、無趣，他要證明木雕其實不難，很好玩！鼓勵大家來學手工木雕，讓傳統技藝可以延續下去。藉此研習有機會與各學校的老師們分享他的木雕技藝！

除了木雕研習，另外在花蓮縣及嘉義縣，也各有一場「海洋教育者培訓課程」，吸引40位來自全臺各地的教師參與，課程間展現對於海洋教育教學的熱情。

▲暑期教師研習營。（圖／縣市政府提供）

▲教師們實際探訪花蓮定置漁場感受海洋的魅力。（圖／國立臺灣海洋大學）

花蓮場次結合洄遊吧的勇闖海上大迷宮體驗課程，帶著學員到海上實際探訪定置漁場，過程中還遇見難得一件的抹香鯨，讓教師們感受到海洋的美麗。另外，也邀請黑潮海洋文教基金會帶領踏查花蓮漁港及市八市場的魚行，完整了解產地、銷售到餐桌的歷程，最後「體驗教學設計」課程由藍階海洋教育者許志文教師引導著學員們嘗試設計永續海洋的教學活動。

▲暑期教師研習營。（圖／縣市政府提供）

▲透過桌遊《海洋危機》融入教學讓海洋環境議題更加深刻。（圖／國立臺灣海洋大學）

嘉義外海的外傘頂洲是非常標誌性的海岸地景，因此嘉義場次邀請國立嘉義大學張素菁助理教授說明嘉義海岸環境的生成與生態，並搭船登上外傘頂洲實地踏查，也同時進行水質檢測實驗。為協助教師們對於海洋廢棄物議題有更多認識與激發跨域教學，邀請荒野保護協會帶來最新的淨灘注意事項，以及湧升流環境教育李東霖創辦人示範桌遊融入海洋教學，設計富含環境關懷的海洋課程。

各式各樣的研習活動，期望透過教師的學習，讓教學現場更多元化，也讓學生在課堂上接觸到更多課本上沒說的事。

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關鍵字：

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