義務役裝甲兵殉職！親友淚「國軍意外頻傳」：沒想到今天是我家人

記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東三軍聯訓基地21日訓練意外釀1死1傷，24歲義務役全姓士兵不幸殉職。全姓士兵家屬得知噩耗後，悲憤發文「這麼多年國軍單位意外頻傳，沒想到今天出事的是我自家人」。全男的父母及全男的伯父、南投縣議員全文才，都陪伴全男到最後一刻，也要求國防部釐清真相，還給家屬一個交代。

24歲的全姓二兵是南投人，今年4月入伍服義務役，還有13天（8/3）就退伍，卻在21日上午執行三軍聯訓基地戰車砲塔鑑定整備時，被CM11戰車砲尾環壓擊，當場鼻孔滲血、失去意識，經送醫裝設葉克膜搶救後仍回天乏術，家屬也忍痛簽下放棄急救，悲痛萬分，難以接受事實。

全男親友晚間得知噩耗表示，「這麼多年國軍單位意外頻傳，沒想到今天出事的是我自家人，真的很想問問國防部是否有重視這些問題，是否有真正的去探討過出事的原因呢？還是一如往常的掩蓋事實真相，隨便找個人去承擔責任，

還是又有一些官方說詞，所謂專案調查小組應該是在研究該如何去推託責任吧！」

▲▼全男親友得知噩耗後，悲痛地在臉書發文。（圖／翻攝臉書）



全男的堂姊也含淚發文表示，得知堂弟發生意外後，她一直很難過也無法接受現實，雖然很想知道原因，卻又不敢看新聞，「姐姐…哭了，在天上跟阿嬤、阿公在一起，你永遠在姐姐心裡，你是一個乖孩子」。

全若堯的伯伯、南投縣議員全文才表示，他和姪子關係很好，發生意外讓他非常難過，且全男最近半年才交女友，感嘆親友都非常不捨，要求國防部給出一個交代。

據悉，全姓士兵為家中獨子，時常在臉書分享自己的帥照，因五官力挺神似明星周渝民，許多朋友都留言稱讚。此外，全男退伍後想要繼續考國家考試，當一名公務員，擁有穩定的經濟來改善家中經濟狀況、好好孝順父母，但意外突然發生，讓他想考取公務員改善家庭經濟的夢想破滅。

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