獨／子彈穿胸陳屍五星飯店！竹聯大老黑歷史曝　這原因走上絕路

▲台北市大安分局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

台北市大安區某五星級飯店20日下午驚傳命案，67歲羅姓男子19日下午獨自入住，到20日退房時間仍未到櫃台結帳，房務人員下午3點持房卡查看，發現羅男胸口有槍傷陳屍床上、且身旁留有手槍，飯店緊急報警，警方調查初步排除有外力介入、研判羅男應為輕生。

據了解：羅男現場在房內桌上留有一張疑似遺書的紙條，表達久病厭世念頭，據警方調查，赫然發現羅男是有竹聯幫背景、曾任該幫東堂元老級大哥，綽號有 「二寶」「寶哥」，警方經調閱監視器及訪查案發前後相關人證，初步排除黑幫仇殺、外力介入問題。

根據黑幫知情人士透露，實際上「寶哥」是竹聯幫東堂出身，但並未接任堂主，也與該堂兄弟不大往來但風評不差，都自己帶小弟在外發展，算東堂的資深元老，但堂口年輕兄弟幾乎都與「二寶哥」不熟稔。羅男曾因恐嚇大型建設公司遭提報組織犯罪防制條例後，曾遠赴大陸多年避風頭，直到近年罹癌才返台隱居苗栗山區休養。據傳羅男去年經醫師診斷腫瘤擴散、癌症末期所剩時日無多。



據查羅男1995年與小弟涉入圍事，向台北市信義區某知名建設公司索討協助拆遷老屋整地的仲介處理費用800萬元，當時被害人指控被邀「喝咖啡」談判，對方打開隨身包包卻露出手銬和槍械，讓該建設公司人員心生畏懼交付部分圍事費用，事後羅男與小弟遭檢警追訴組織犯罪條例。

羅男2004年透過空運從馬來西亞吉隆坡中轉菲律賓走私DVD播放機來台，其中夾帶19包重達10公斤的K他命意圖跨境運毒入台牟利，羅男開車載運這批K毒在國道土城交流道遭海巡署幹員攔車人贓並獲，結果他與幫眾集資300多萬走私進口這批安毒，但剛到手就遭警方、海巡人員逮捕，涉犯走私、運毒等罪嫌遭檢警移送被判刑5年4月。



羅男後來出獄後就逐漸淡出幫內事務，至今已退隱10多年；警界知情人士透露，當年二寶混跡竹聯幫時系出名門，據傳羅男加入黑幫、一開始是竹聯幫某創幫大老旗下小弟，但江湖生涯並不順遂，加上身體疾病因素逐漸淡出幫務、竹聯幫中生代以下大概都不知「二寶」這號人物。此次羅男陳屍飯店，警方初步研判沒有外力介入，目前也已聯繫上死者姪子到場指認。

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