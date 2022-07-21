手術前拍片！9歲腦癱男孩「要媽媽生第二胎」　原因逼哭網友

▲9歲腦癱男孩樂樂在手術前叮囑媽媽生二胎，好好保護她的一生。（圖／翻攝自抖音／是堅強的樂樂呀）

圖文／CTWANT

近日，中國大陸廣東廣州一位媽媽，在抖音《是堅強的樂樂呀》分享了一段影片，影片中一名9歲男孩樂樂，自幼患有重度小兒腦癱（腦性麻痺），即將進行手術，為安慰媽媽，他拍攝抖音，對媽媽說出一番意想不到的言論，讓媽媽相當不捨，引發網友淚目。

樂樂在術前對媽媽說：「如果我手術台下不來，你一定要生個二胎，好好保護你的一生，我這9年當你的兒子已經很幸福了，讓網友淚目，網友紛紛回應：「一切順利，阿姨等你拍抖音哦」、「懂事又善良的孩子，一定會好起來的。」祈求樂樂手術成功，對他的遭遇感到不捨。

▲樂樂自1歲確診重度腦癱，媽媽決定讓他下周入院動手術。（示意圖／pixabay）

樂樂媽媽表示，孩子自1歲確診重度腦癱、語言障礙、早產兒視網膜病變（Retinopathy of Prematurity，簡稱ROP），決定讓他下周入院動手術，孩子得知自己要動手術後，安慰媽媽不要難過，交代媽媽再生一個孩子，代替他保護媽媽一生，當了她9年的孩子他已經很知足了，讓媽媽忍不住瞬間淚流滿面。

樂樂媽媽分享，樂樂剛出生的時候，因為疾病關係，連想見孩子一面都很不容易，醫生多次通知她，孩子很難存活，讓她不要抱持希望，最好做最壞的打算，但樂樂也成功撐過危險，成長到了今日，因此她堅信，現在的一切一定如同樂樂小時候一樣，「縱使有萬般艱難險阻，也一定能等到春暖花開。」

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