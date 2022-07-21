黃子哲控2粉專抹黑蔣萬安　揚言提告：速撤文更正假消息並道歉

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／國民黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

新任防疫指揮官王必勝先前遭踢爆婚外情緋聞，而「峰狂打臉94爽」以及「查理碎碎唸」臉書粉專皆發文指出，台北市長參選人蔣萬安說王必勝有小三、「德不配位」。對此，蔣萬安策略小組召集人黃子哲21日在臉書上貼文痛批「英系粉專公然製造假消息的奧步，然後還藉此假消息做進一步的人身攻擊，簡直是可惡至極。」

黃子哲表示，臉書粉專「峰狂打臉94爽」以及「查理碎碎唸」不約而同指控蔣萬安說王必勝有小三、「德不配位」。但事實上，蔣萬安根本沒說過這句話，甚至沒有對王必勝接任防疫指揮官一事發表過評論。他痛批，這種無中生有、惡意造謠、張冠李戴，完全是公然製造假消息的奧步，然後還藉此假消息做進一步的人身攻擊，簡直是可惡至極。

黃子哲認為，粉專「峰狂打臉94爽」挺綠打藍的立場鮮明，宛如民進黨的側翼；而粉專「查理碎碎唸」則由吳傳立經營，他更是蔡英文總統所創設的「想想論壇」的專欄作家。

另外，黃子哲也質疑，粉專背後的幕後黑手是否為蔡英文總統？「是否蔡力挺陳時中選台北市長的起手式，就是叫旗下的網軍當打手，對蔣萬安發動這種低級又卑劣的惡意攻擊？」最後，他也要求「峰狂打臉94爽」以及「查理碎碎唸」粉專盡快更正或撤文，並對蔣萬安道歉，否則就等著面對法律責任。