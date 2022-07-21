AV男優都「猥瑣胖大叔或阿伯」！女嘆：性慾都沒了　老司機曝真相

▲男生和女生喜愛看的A片種類不同。左圖為戶田真琴，右圖為小倉由菜。（圖／翻攝自IG／ogura_yuna、toda_makoto）

網搜小組／閔文昱報導

男性對於謎片的需求算是想當顯性的，但其實女生對於A片的隱性需求也不小。一名女網友抱怨，謎片裡大多數女優長相都不錯，甚至有的很正，但有高達98.7%的男優都不帥，除了路人長相外，有的還有點猥瑣，不然就是胖大叔或老阿伯，讓她怒喊「看到長得很沒胃口的男的也是會覺得看不下去耶」，引發熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，謎片裡的男優多數都長得不好看，就連有日本「AV天王」之稱的清水健她也覺得很普通，更不用說其他男優除了路人長相外，有的還有點猥瑣，不然就是胖大叔或老阿伯，讓她相當傻眼，「女人也是要看X片的，看到長得很沒胃口的男的也是會覺得看不下去耶。」

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▲原PO抱怨，女優和男優素質相差甚遠。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，歐美有些男優長相蠻帥的，但她偏好亞洲人男女的長相，偏偏亞洲謎片圈裡男優最帥就清水健，與女優普遍素質相差甚遠，就連動漫也是這樣，讓她每次挑片都篩很久，有時還會被封面的可愛女生騙進去，「卻被猥瑣醜男或噁心生物OOXX，雖然秒關，但因為太多這種都有陰影了，性慾都沒了好嗎。」

文章曝光後，馬上引發不少女網友共鳴，紛紛留言「原po真的說到我心坎裡！到底為什麼男優一堆又醜又肥，原本想解決看的片片，看一看都開始同情女優了」、「大概看過有95%謎片都是臉不好看身材又不好的男優，所以我會去看TL漫畫，或是挑畫風可以接受的的男性向A漫」。

其中，也有老司機出面解釋，「因為那些動畫片片主打觀眾是男性，說點現實點，就是為了讓觀眾有強烈帶入感才會這樣設定」、「就是要那種反差感」、「因為那是給男生看的，女性市場撐不起來」、「因為重點只是在看女生而已啊，男的臉大不了就快轉過去就好，客群設定在男性，加上錢都花在女優身上了，以結果來說本來就很合理吧」。

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