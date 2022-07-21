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王心宜帥兒擺脫畏光小宅男　全靠學童近視控制專用日拋　

▲▼近視,王心宜,視力,學童近視控制專用日拋,畏光。（圖／翻攝自王心宜官方臉書）

▲時尚媽咪王心宜為維護兒子楊寶的視力，嘗試了許多方法。（圖／翻攝自王心宜官方臉書）

消費中心／綜合報導

你家孩子也有近視嗎？做父母的看著孩子視力一天天變差，看這個世界變得模糊吃力，相信都十分於心不忍，希望能幫助孩子控制視力不惡化。身為高度近視一族的時尚媽咪王心宜對此超有感，因為自己近視度數高達750度，每天早起第一件事就是得先戴上厚重的眼鏡，不然根本看不清楚、無法行動，擔心兒子「楊寶」會步上父母的後塵，王心宜從小就非常注重楊寶的視力保健，像是控制孩子使用3C的時間、吃補充眼睛營養的食物，也會固定安排視力檢查；偏偏孩子在升小一時還是出現了假性近視，王心宜非常緊張，害怕楊寶會隨著成長期近視度數跟著暴增，於是她開始了帶著兒子尋遍各種控制視力方法之路，近期終於讓她找到了控制成效好、配戴又舒適的「學童近視控制專用日拋」，笑說全家人生活品質都不一樣了。

王心宜表示起初自己也是帶著楊寶一起嘗試了其他控制視力的方式，例如點長效散瞳劑，沒想到長效散瞳劑反而讓楊寶的眼睛變得非常畏光，眼睛一接觸到陽光就很不舒服，導致兒子白天完全不想出門，就連在家都要緊緊拉上窗簾才可以，還好經眼科診所醫師推薦，開始使用學童近視控制專用日拋情況才改善許多。

桃園合信諾貝爾院長石擎天醫師表示，新的近視控制方法學童近視控制專用日拋，專為近視學童設計，戴起來就像是一般的軟式日拋隱形眼鏡，軟式舒適度高，白天配戴，睡前摘除，丟棄不需要清潔，一週建議配戴6天以上，透過特殊的光學技術達成近視控制。王心宜認證表示，楊寶配戴學童近視控制專用日拋過程很順利，幾乎沒有適應期；石擎天醫師說明，角膜塑型片是利用物理原理，以硬式鏡片將角膜壓平，在夜間睡眠時使用，早上起床拔掉可恢復清晰視力並控制近視，但硬式角膜塑型片入眼異物感高，需要更長的適應期，加上材質易碎且需要天天清潔，孩子和家長在配戴過程都要特別留意。

▲▼近視,王心宜,視力,學童近視控制專用日拋,畏光。（圖／醫師提供）

▲桃園合信諾貝爾院長石擎天。（圖／醫師提供）

現在楊寶改成白天配戴學童近視控制專用日拋，因軟式材質，上學戴一整天也輕鬆自在，可以快速戴上簡單拔除，每天用完就丟，省下清潔時間，生活品質大大提升。先前點長效型散瞳劑後，楊寶眼睛變得十分畏光的問題，也因為改戴專用日拋得到解決；石擎天醫師表示，長效型散瞳劑能幫助放鬆睫狀肌、抑制眼軸拉長，進而控制度數，但副作用是會使眼睛畏光、看近模糊。如今的楊寶不只上課時，不會再因看不清楚黑板而抄錯聯絡簿和筆記，配戴一整天也沒有抱怨有乾澀或是不舒服的狀況。王心宜超感動兒子楊寶眼睛不再畏光不適，終於能甩開「小宅男」生活模式，好好享受戶外活動，變回原本那個活潑好動的小男孩。

石擎天醫師補充，學童若越早發生近視又沒有及時控制的話，平均1年可能會上漲100度，未來發展成500度以上的高度近視機率就越高，高度近視容易引起青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離等眼科疾病的風險也越高。持續做好近視控制，選擇合適小朋友的方法最重要。科技推陳出新，過去的散瞳劑、角膜塑型片以及現在的學童近視控制專用日拋，持續使用都能有效控制近視加深，方法都經多年臨床實驗，有多國認證，安全性高，減去家長擔憂。楊寶配戴學童近視控制專用日拋後回診，左眼度數穩定控制住，右眼也只有微微增加，看到這個結果王心宜笑說真的感到非常欣慰；因此，王心宜非常推薦家有近視兒的家長，帶孩子到眼科找專業醫師評估。

石擎天醫師表示，由於近視發生後不可逆轉，呼籲家長趁早開始關注孩子的視力健康，據近年研究證實每天進行2至3小時戶外活動，可以延緩兒童近視的發生及減少近視惡化；2歲以下孩童盡量不要觀看包括電腦、手機、平板等3C螢幕，2歲以上觀看螢幕時間仍是越短越好。近距離用眼看書等每25分鐘就要休息5分鐘，平時用眼50分鐘、休息10分鐘望遠凝視；學習光線需充足、坐姿正確；均衡飲食攝取足量維生素A、B、C和β-胡蘿蔔素等；每年最少兩次定期視力檢查，培養正確用眼方式，就能守護孩子的靈魂之窗。

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