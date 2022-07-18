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【廣編】蔡司第一屆護眼盃圍棋公開賽　推廣視力保健

蔡司第一屆護眼盃圍棋公開賽推廣視力保健（圖／蔡司提供）

【廣編特輯】

圖、文／蔡司提供

從事任何運動除了心到，「眼」到絕對是重要關鍵。圍棋身為亞運項目之一，尤其仰賴清晰視力來眼觀四面、掌控全局，為了培養小朋友全方位策略思維與提升用眼專注力，日前，蔡司特別攜手小小林圍棋菁英班、中華民國圍棋協會與臺北市體育總會圍棋協會，聯手舉辦了「第一屆蔡司護眼盃圍棋公開賽」。賽事吸引全台400位各路圍棋小將齊聚台北大誠高中逐鹿棋盤，藉此機會蔡司向參賽學童與家長分享視力保健的重要性，期待大家都能成為「視」不可擋的下一個台灣之光。

深耕於台灣，蔡司企業對於這塊土地的社會議題、自然環境都一直充滿人文關懷，近年來蔡司集團更是關注未來主人翁的眼視健康，跨界攜手醫學專業人士與學校家長們，共同投入各種孩童視力保健項目。今年特別透過與眼睛視力相關的圍棋比賽結合，對大眾宣導眼睛保健要從小做起，避免造成高度近視，讓白內障、青光眼、視網膜等眼睛疾病提早報到，進而促成這次第一屆護眼盃圍棋公開賽的誕生。

台灣蔡司總經理章平達表示，蔡司永續經營的使命是守護社會大眾視力保健與孩童全方位近視管理，帶領全年齡層民眾共同關注靈魂之窗的健康維護。希望透過此次蔡司護眼盃圍棋公開賽的舉辦，讓孩童對於視力保健的觀念從小扎根，偕同醫學、光學與行為學陪孩子找對方法照顧眼睛健康，讓孩子更能盡情發揮無限潛能，更邀爸媽們一同守護全家人的眼睛健康。
 

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