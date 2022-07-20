沈慧虹遭高虹安指控喊冤　陳建名：見黑影開槍！選戰手法讓人唾棄

▲民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

新竹市長參選人高虹安、民進黨市長參選人沈慧虹20日雙方持續交火，高虹安受訪時怒批沈慧虹搞不懂國家政策，而沈慧虹也回擊，要求對方道歉；不過，還原事件時間軸，高虹安似乎搞錯事件脈絡，沈慧虹並沒有針對國家政策做出評論，這讓沈慧虹不得不喊冤。對此，民進黨新竹市黨部主委陳建名表示，選舉端出政見牛肉無可厚非，但高虹安不需為了聲量見獵心喜、對號入座、看到黑影就開槍，這樣的選戰手法讓人唾棄。

有媒體指稱，沈慧虹在媒體人周玉蔻的節目訪問中批評國家政策，而高虹安則咬定沈慧虹批評「0-6歲國家一起養」政策。不過，攤開沈慧虹19日上午8時至9時的訪問內容，並未提及「0-6歲國家一起養」等相關政策。

若從時間軸來爬梳，沈慧虹當天上午9時專訪結束後，接受媒體提問時回應，國民黨參選人林耕仁的長輩福利政策；而高虹安則是在上午10時的「等家寶寶第一屆圓夢計畫頒獎典禮」記者會後，回應媒體提問關於幼兒福利政策想法，談及0到6歲國家一起養。

因此，從時間序上可發現，沈慧虹沒有針對該國家政策做出評論。對此，沈慧虹發出聲明強調，昨日受訪原文是針對國民黨新竹市長參選人林耕仁的長輩福利政見；她認為，如果是提出撒錢式的社會福利，身為負責任的市長參選人，應提出更縝密的財源規劃與精密計算，並遵守嚴格的財政紀律，才不至於口說無憑、淪為口號。

民進黨新竹市黨部主委陳建名則表示，選舉端出政見牛肉無可厚非，但高虹安不需為了聲量見獵心喜、對號入座、看到黑影就開槍，這樣的選戰手法讓人唾棄。