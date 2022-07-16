　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈慧虹駁剽竊忠孝橋引道拆除案　「選舉教會我不是每一個人都善良」

▲民進黨提名沈慧虹參選新竹市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲新竹市長參選人沈慧虹。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者李密／台北報導

日前傳出台北市忠孝橋引道拆遷案是新竹市長參選人沈慧虹的提案，而非台北市長柯文哲的政績，引發各界熱議。民眾黨立委蔡壁如更痛批，沈慧虹當時根本不在台北市政府任何一個部門任職，嘲諷她是剽竊的「惡霸員外」。對此，沈慧虹16日在臉書發文回應，表示自參選以來，不論是公開或私下，她都說拆除忠孝橋引道是集結都市規劃、交通、文史團體的「集體智慧」。只是說出實情，卻遭受到民眾黨刻意切割、極盡抹黑，坦言「很心寒」，也謝謝選舉教會自己，原來並不是每個人都善良。

▲▼蔡壁如14日向蔡英文喊話。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

▲蔡壁如日前不滿批評沈慧虹是「惡霸員外」。（資料照／翻攝自Facebook／蔡壁如）

蔡壁如日前不滿批評忠孝橋引道拆除絕非沈慧虹提出，而是所有公務員的努力，並大酸「複製貼上，果然從林智堅傳承到沈慧虹」。對此，沈慧虹16日於臉書回顧拆除忠孝橋引道過程，表示自己一向「說實話、做實事」，卻遭到民眾黨抹黑。

沈慧虹說，2014年柯文哲宣布出馬競選台北市長，行政院政委張景森找了一些專家學者組成競選顧問團。因此交通圈一些專家學者被網羅其中，而自己曾長期在台北市政府交通局服務，熟稔台北市整體交通政策，因此也參與其中。

沈慧虹表示，當時自己已經到交通部公路總局任職，具有公務人員身份，所以討論都是約下班之後的時間或假日。當時給柯文哲「說明與上課」的過程中，「我具體給柯文哲3項建議，當然採納與否，必須取決於柯文哲的決定。」

第一個是「西區門戶計畫-北門再現」。是交工處於1989年首先提出，歷經多次討論，最後在2012年林志盈（現任台中捷運公司董事長）擔任北市交通局長時，相關交通規劃已經完備，要在捷運二期路網完工，有替代運輸系統時，拆除忠孝橋引道，同時拆除爭議已久的忠孝西路公車專用道。

沈慧虹說，當時告知柯文哲，他應該提出這項政見，確認是否有決心要執行，包含拆除之後的周邊道路規劃內容都已經十分完整，北門可以完整再現。

第二項是公車路網重整。在捷運二期路網完成後，因為公車乘客跟捷運乘客會有競合與移轉關係，為了有效提升大眾運輸整體路網的綜效，避免公車乘客流失，可以進行路網重整。交通局都有做好的規劃研究內容，建議柯文哲可以以此基礎出發。

第三個則是建議柯文哲應該體驗機車族的真實情況，親身了解才知道怎麼提升機車族的行車環境安全。而這三項建議，在後來的競選策略裡，也看到柯文哲跟競選團隊，到了北門高架橋的現場，宣示「西區門戶計畫-北門再現」的政見。

沈慧虹指出，忠孝橋拆除引道，自己只是說出實情，卻遭受到民眾黨刻意切割、極盡抹黑，「說真的，很心寒！」也認為是自己太天真，「相信人在做天在看」。她強調，成功不必在我，在忠孝橋引道拆除上，自己是將多年研討方案與結論，告知決策者，讓他決定是否執行，表示「對城市規劃交代、對專業交代」是自己一貫的理念與作法。

沈慧虹說，謝謝選舉教會她，「並不是每個人都善良」，她可以理解為了選舉，許多事實必須被掩蓋，但自己只感嘆，當年那個號稱「尊重專業」的柯文哲團隊，已經把「專業」丟掉了。

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►►狗狗吃飼料同時顧消化、還能讓毛髮亮麗

ET快訊
進陳時中戰隊被酸爆「反串」！　高嘉瑜不忍開砲了
瑤瑤「被友騙光戶頭所有錢」！　離譜過程還原
他問「可不可多當幾年總統？」　蔡英文秒拒：我要去唱歌
快訊／高雄喋血！男23樓被刺胸爆血　兇嫌逃逸
快訊／國1南下「5車連環撞」重大車禍！　後方塞爆
獨／李鴻淵躲包廂狂睡　瞎扯：槍是地上撿來的
獨／薔薔遭友人欺騙拍A片　怒揭：去夜店邊掉淚
快訊／3男大生新竹鳳山溪抓魚　1人沒上岸搜救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雙北公車票價喊漲　蔣萬安：應以不漲價為優先

林智堅民調好感度高？　賴香伶不以為然：誠信問題他要出來面對

王鴻薇向林智堅下辯論戰帖　嗆若不接「休怪人笑你抄跑堅」

「每3.65天就一起槍擊案」　國民黨團要徐國勇踹共：別只想要人事權

他問「可不可以多當幾年總統？」　蔡英文秒拒絕：我要去唱歌

沈慧虹駁剽竊忠孝橋引道拆除案　「選舉教會我不是每一個人都善良」

酸蔣萬安只知拍「王子形象照」　高嘉瑜：陳時中競選團隊早已就位

高嘉瑜「反串」加入陳時中戰隊？　何志偉為她喊冤：不公平

讓新北超越台北！　林佳龍競選口號「新北大翻新」曝光

蔡英文能源政策是笑話？　民進黨：馬英九選擇性失憶

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

出門散步媽夾中鵝娃娃　牠整路炫耀回家抱著睡

雙北公車票價喊漲　蔣萬安：應以不漲價為優先

林智堅民調好感度高？　賴香伶不以為然：誠信問題他要出來面對

王鴻薇向林智堅下辯論戰帖　嗆若不接「休怪人笑你抄跑堅」

「每3.65天就一起槍擊案」　國民黨團要徐國勇踹共：別只想要人事權

他問「可不可以多當幾年總統？」　蔡英文秒拒絕：我要去唱歌

沈慧虹駁剽竊忠孝橋引道拆除案　「選舉教會我不是每一個人都善良」

酸蔣萬安只知拍「王子形象照」　高嘉瑜：陳時中競選團隊早已就位

高嘉瑜「反串」加入陳時中戰隊？　何志偉為她喊冤：不公平

讓新北超越台北！　林佳龍競選口號「新北大翻新」曝光

蔡英文能源政策是笑話？　民進黨：馬英九選擇性失憶

中國前役只贏1分陸媒擔憂　中華男籃今晚力拚史上第2勝

響應國旅補助！KKday推住指定飯店「只要1元」　3折住五星飯店

少女蘇媽媽何思靜激吻同志天菜　女上男下直接壓倒羞喊：我火象星座

台灣射箭隊在哥倫比亞行李、器材迷航　目前已陸續找回7組

樂天8輪有鬥志　舒治浩：選秀拿到入場券！拚月薪

雙北公車票價喊漲　蔣萬安：應以不漲價為優先

租屋處隔音太差「2時段」頻傳交歡聲！妹子崩潰：吵到沒辦法睡

陸網瘋傳：朴敘俊遊英國爆戀愛緋聞　身旁甜美女伴遭起底

賈靜雯現身《營業中》！爆料楊銘威私下面：就是大少爺

愛犬「半夜1點走到清晨6點」 看完獸醫…原因讓唐葳怕了：無法治癒

正妹親示範聽指令領零食 聰明黃汪秒懂伸手照做！

政治熱門新聞

侯友宜警證曝光！　今天正式卸下警職

最美發言人半夜跪地膝蓋動不了！　痛到飆淚急打119

王必勝接任指揮官　專家：是「另類降級」

快訊／陳時中「政策小組」團隊曝光　管碧玲領軍

侯友宜寫錯字？挨轟「不學無術大草包」　新北：那是個人字體特色

他問「可不可以多當幾年總統？」　蔡英文秒拒絕：我要去唱歌

沈富雄：林智堅碩論門恐讓民進黨不能翻身

快訊／外交部證實：美對台32億軍售「含坦克零附件」

用「JOJO立」跟總統合照！　蔡英文站中間一臉驚網笑瘋

李俊俋參選嘉義市長　黃重諺接總統府副秘書長

黃偉哲父親過世！喪事低調完成

林佳龍陣營要侯友宜「做好做滿」　他一看笑了：擺明是選假的

陳時中撇焦糖公佈競選團隊「3督導」　網一看名單：感覺有內鬼

快訊／北市府確定7／19視訊舉辦「雙城論壇」　柯文哲、龔正率團出席

更多熱門

相關新聞

雙北公車票價漲不漲？　柯文哲：台北市沒問題、周邊城市吃不消

雙北公車票價漲不漲？　柯文哲：台北市沒問題、周邊城市吃不消

雙北公車票價調整與否近來掀起討論，台北市長柯文哲16日表示，若雙北公車運價調漲、票價不調，政府補貼要增加，台北市有路邊停車收費可以補貼這塊沒問題，但對新北市和周邊的城市會較吃力，協商沒這麼容易。

「最後雙城」向陸表達對等尊嚴？　柯文哲：大陸對台北沒有吃豆腐

「最後雙城」向陸表達對等尊嚴？　柯文哲：大陸對台北沒有吃豆腐

柯文哲：兩岸人民彼此討厭「很麻煩」

柯文哲：兩岸人民彼此討厭「很麻煩」

快訊／北市府確定7／19視訊舉辦「雙城論壇」　柯文哲、龔正率團出席

快訊／北市府確定7／19視訊舉辦「雙城論壇」　柯文哲、龔正率團出席

加掛「安倍巷」銜牌表感念？　柯文哲承諾與日本在台協會商議

加掛「安倍巷」銜牌表感念？　柯文哲承諾與日本在台協會商議

關鍵字：

沈慧虹柯文哲蔡壁如

讀者迴響

熱門新聞

花蓮港吊車疑「鋼索斷裂」！33噸巨石砸斃工人

李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫

台中男20K約極品妹　她穿丁字褲赴約遭白嫖

丈夫冷血殺4人！　李鴻淵妻低調上班　

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

直播刮刮樂竟中5000萬！女網紅掩面爆哭

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

「付房貸+養2孩」夫妻還存3桶金　網驚：怎到的啊

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

《營業中》炎亞綸、鬼鬼等4人出走！

阿喜玩遊戲太拼「車頭燈掉出」疑走光！畫面全播出

賈永婕4點駁斥不孝論！舅侵占失智母財產

李鴻淵冷血槍殺4人　移送囂張氣焰全沒了

警跟長官合照偷比中指　分局長聽解釋傻眼

更多

最夯影音

更多
叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣
自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面