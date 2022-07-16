沈慧虹駁剽竊忠孝橋引道拆除案　「選舉教會我不是每一個人都善良」

▲新竹市長參選人沈慧虹。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者李密／台北報導

日前傳出台北市忠孝橋引道拆遷案是新竹市長參選人沈慧虹的提案，而非台北市長柯文哲的政績，引發各界熱議。民眾黨立委蔡壁如更痛批，沈慧虹當時根本不在台北市政府任何一個部門任職，嘲諷她是剽竊的「惡霸員外」。對此，沈慧虹16日在臉書發文回應，表示自參選以來，不論是公開或私下，她都說拆除忠孝橋引道是集結都市規劃、交通、文史團體的「集體智慧」。只是說出實情，卻遭受到民眾黨刻意切割、極盡抹黑，坦言「很心寒」，也謝謝選舉教會自己，原來並不是每個人都善良。

▲蔡壁如日前不滿批評沈慧虹是「惡霸員外」。（資料照／翻攝自Facebook／蔡壁如）

蔡壁如日前不滿批評忠孝橋引道拆除絕非沈慧虹提出，而是所有公務員的努力，並大酸「複製貼上，果然從林智堅傳承到沈慧虹」。對此，沈慧虹16日於臉書回顧拆除忠孝橋引道過程，表示自己一向「說實話、做實事」，卻遭到民眾黨抹黑。

沈慧虹說，2014年柯文哲宣布出馬競選台北市長，行政院政委張景森找了一些專家學者組成競選顧問團。因此交通圈一些專家學者被網羅其中，而自己曾長期在台北市政府交通局服務，熟稔台北市整體交通政策，因此也參與其中。

沈慧虹表示，當時自己已經到交通部公路總局任職，具有公務人員身份，所以討論都是約下班之後的時間或假日。當時給柯文哲「說明與上課」的過程中，「我具體給柯文哲3項建議，當然採納與否，必須取決於柯文哲的決定。」

第一個是「西區門戶計畫-北門再現」。是交工處於1989年首先提出，歷經多次討論，最後在2012年林志盈（現任台中捷運公司董事長）擔任北市交通局長時，相關交通規劃已經完備，要在捷運二期路網完工，有替代運輸系統時，拆除忠孝橋引道，同時拆除爭議已久的忠孝西路公車專用道。

沈慧虹說，當時告知柯文哲，他應該提出這項政見，確認是否有決心要執行，包含拆除之後的周邊道路規劃內容都已經十分完整，北門可以完整再現。

第二項是公車路網重整。在捷運二期路網完成後，因為公車乘客跟捷運乘客會有競合與移轉關係，為了有效提升大眾運輸整體路網的綜效，避免公車乘客流失，可以進行路網重整。交通局都有做好的規劃研究內容，建議柯文哲可以以此基礎出發。

第三個則是建議柯文哲應該體驗機車族的真實情況，親身了解才知道怎麼提升機車族的行車環境安全。而這三項建議，在後來的競選策略裡，也看到柯文哲跟競選團隊，到了北門高架橋的現場，宣示「西區門戶計畫-北門再現」的政見。

沈慧虹指出，忠孝橋拆除引道，自己只是說出實情，卻遭受到民眾黨刻意切割、極盡抹黑，「說真的，很心寒！」也認為是自己太天真，「相信人在做天在看」。她強調，成功不必在我，在忠孝橋引道拆除上，自己是將多年研討方案與結論，告知決策者，讓他決定是否執行，表示「對城市規劃交代、對專業交代」是自己一貫的理念與作法。

沈慧虹說，謝謝選舉教會她，「並不是每個人都善良」，她可以理解為了選舉，許多事實必須被掩蓋，但自己只感嘆，當年那個號稱「尊重專業」的柯文哲團隊，已經把「專業」丟掉了。