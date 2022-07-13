評高虹安「民代型性格」　沈慧虹：沒人認為她幫過科學園區什麼忙

▲民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（資料照／民進黨提名）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨立委高虹安投入新竹市長選戰，引發政壇高度關注。民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（13日）表示，高虹安是「民代型性格」，她會提出問題、要求改善問題，大家天生都會問十萬個為什麼，但唯有自己擁有執行能力，可以提出解決方案。

沈慧虹今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪，主持人黃光芹關注，高虹安宣布參選起手式，民調就有18％很可怕，沈慧虹如何看待這個對手？沈直言，基礎從業的性格會影響很多決定，包括國民黨參選人林耕仁和高虹安都是「民代型性格」，高虹安會找問題，但是，找問題要有答案，「我們不是找問題，但是我們重點是要有解決方案」。

沈慧虹分析，民代型性格是要監督、要你改善，大家天生都會問十萬個為什麼，這是人性，「誰才有能力把問號變成驚嘆號？我，我有執行能力」。

沈慧虹也諷刺高虹安說，她言必稱科學園區，但是新竹市不是只有科學園區，還有傳統產業，甚至傳統產業的收入並不亞於科技產業，例如香山區有精密機械園區，可以支援太空產業。

黃光芹追問，民進黨在新竹市只有民進黨團總召柯建銘一席立委，是否有點弱勢？沈慧虹說，柯建銘對於新竹市各項建設的經費是什麼都幫忙，「我也很坦白講，講到科學園區的發展和經費補助，沒有人認為高虹安幫過科學園區什麼忙啊！」

▲沈慧虹接受震傳媒「新聞不芹菜」節目專訪。（圖／沈慧虹辦公室提供）