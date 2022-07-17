沈慧虹民調狂增8.6%　劉康彥揭高虹安「毀滅式手法」

▲林耕仁（左）、沈慧虹（中）和高虹安（右）挑戰新竹市長寶座。（圖／合成圖）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹市長選戰形成「三腳督」局面，民進黨的沈慧虹對上國民黨的林耕仁、民眾黨的高虹安，根據最新民調，沈的支持度在一個月內上升8.6%。民進黨新竹市議員劉康彥表示，高虹安只有兩年不分區立委經驗，對「城市治理」毫無概念，所以高和民眾黨立委蔡壁如「只好直接毀掉戰場」，說沈不專業、剽竊。

劉康彥16日在臉書說，台北市長柯文哲回來新竹替高虹安拉抬，其實民眾黨現在的策略很簡單，就是想盡辦法削弱沈慧虹的專業，讓大家忘記就連柯P副手、北市副市長黃珊珊都曾大讚沈的專業、溝通協調和執行力「無人能出其右」；在此同時，民眾黨也努力把高堆疊成科學園區的代言人。

劉康彥指出，沈慧虹有一個很大的特質，就是她從來不會看不起人，這跟柯文哲、高虹安自信爆棚到極度優越感，形成一個強烈對比；沈被民進黨徵召角逐新竹市長後，黃珊珊毫不保留地稱讚沈，不管是與民眾溝通、政策規劃，甚至是讓民眾理解政策，沈都能妥善達成，黃用「非常出色」、「無人能出其右」替沈多年公務經驗下了註解。

▼劉康彥陪同沈慧虹跑行程，到廟宇參拜。（圖／沈慧虹競辦提供）



劉康彥提到，然後，高虹安16日冷回沈慧虹沒有執行力，柯文哲則是訕笑沈沒有交通專業，民眾黨立委蔡壁如更用「剽竊」如此嚴重的字眼，諷刺沈2014年擔任柯首次競選台北市長時，向柯提出拆除忠孝橋引道的建議。

劉康彥表示，為了否定沈慧虹，這樣的發言跟操作，他都能理解，畢竟選舉如何能期待對手說好話；不過，為何黃珊珊能如此坦率講出，心裡對沈慧虹的真實感受和互動，因為柯文哲和黃到底是誰需要誰，昭然若揭。

劉康彥說，沈慧虹的競選活動起跑後，國民黨台北市議員鍾沛君、媒體人蔡詩萍都在第一時間主動傳訊息，希望能訪問她，這很奇特吧，國民黨的林耕仁，他們居然沒興趣？一來，沈慧虹有新聞熱度，二來，這也是沈多年友善待人的結果，她臉書還原「拆除忠孝橋引道」的千字文，短短幾小時破萬讚、數千則分享，而且都是平常潛水的人。

▼沈慧虹力拼延續新竹市綠色執政。（圖／沈慧虹競辦提供）

劉康彥指出，這也可以說明，沈慧虹超過30年的公務生涯，她對周遭事務總是深入觀察，並思索如何把事情做得更好，她還是一個沒有包袱、超越黨派的人，只為專業和人民服務。

劉康彥認為，反觀高虹安，因為只有兩年不分區立委經驗，對於「城市治理」毫無概念，也沒有具體「解決」什麼新竹市的需求，如果談政策執行或解方就不是她的主戰場，「她只能說，自己有提案、有拜會，這當然是她從政的努力，但民眾相對無感，因為站在第一線的，叫作柯建銘，叫作林智堅，還有沈慧虹。」

「所以，高虹安和蔡壁如只好直接毀掉戰場，說沈慧虹不專業，說沈慧虹剽竊」，劉康彥表示，因為潑髒水往往是選舉最快速有效，在基層傳遞耳語的方式；不過，物極必反、過猶不及，政治路很長遠，奉勸高虹安不要被柯P、蔡壁如、民眾黨綁架，除非這也是你的政治價值，那也就沒什麼好說的了。

▼沈慧虹跑遍大街小巷拜票。（圖／沈慧虹競辦提供）

劉康彥提到，重點拉回來，沈慧虹的支持度大幅成長，「因為她勤勞，她的體力和意志力真的超乎我的想像。她常告訴我，每一個政策的起點，要回到人性，思考到底人民需要什麼，這一切無關乎政黨，在她來看，幸福是平等的，安居樂業是平等的。希望大家讓對的人，做對的事。」

沈慧虹原本是新竹市副市長，被民進黨徵召投入市長選戰。根據山水民調7月5日至7日的調查顯示，沈支持度24.2%、林耕仁24.6%、高虹安18.3%、時代力量立委邱顯智5.8%；沈的支持度超越高，而與林的差距僅0.4%。

與山水一個月前、6月5日的民調相比，沈慧虹的支持度從15.6%增至24.2%；而林耕仁支持度從21.1%增至24.6%；邱顯智從一個月前的10.6%，下滑至5.8%；高虹安則從月前的17.2%支持度，略增為18.3%。

▼沈慧虹民調支持度一個月上升8.6%。（圖／翻攝劉康彥臉書）

▲▼高虹安、林耕仁。（圖／記者屠惠剛攝、陳凱力翻攝）