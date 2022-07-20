李怡貞嗆「私德有問題還升官」！3點喊話羅一鈞：上樑不正下樑別歪

▲李怡貞放棄讓母親接受外遇醫師的治療，改找其他醫師，並揭露3原因。（圖／翻攝臉書／女人大律師李怡貞）



記者柯振中／綜合報導

專業能力與私德是否掛勾，近日時常受到討論。美女律師李怡貞分享，母親前陣子脊椎開刀，選中了一名醫師，上網一查卻發現對方曾因外遇鬧上媒體，李怡貞立刻決定放棄，並揭露3點原因，認為醫師的私德也相當重要，「總之，上樑不正，希望國民女婿不要歪。」

李怡貞表示，因為媽媽的脊椎需要開刀，於是上來台北，找了好幾間醫院的門診進行估，由於每個醫師的見解不同，加上媽媽的狀況較為棘手，因此她打算找教授級的醫師、花大錢保安心。

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李怡貞說，後來媽媽選中了一位醫師，她與兄弟姐妹討論了一番，後來上網查詢，才發現該名醫師曾因外遇鬧上媒體版面，「私德有問題，對我而言當然不等於專業也有問題，可是就我的承辦案件經驗論之，那些風花雪月就是會影響生活，包括工作。」

李怡貞說明，經過思考後，決定放棄外遇醫師，繼續尋找適合的人選，後來找到了一名台中的醫師，與台北的名醫相比較為不知名，資歷也都比不上，但為人謙虛、視病如親，就連假日也會來探訪，甚至發現狀況不對，週日也會緊急動手術，媽媽術後的狀況相當良好，回家以後也能自行買便當，仍在穩定復原中。

▼李怡貞喊話羅一鈞，上樑不正，希望下樑別歪了。（示意圖／指揮中心）



對此，李怡貞揭露3種原因，談論為何不選該名外遇醫師，第一是因為對方曾鬧上媒體，意味著偷吃不擦嘴、或擦不了嘴，且危機處理能力不足。

李怡貞說，第二點則是，最基本的道德為人底線守不住，恐怕令人懷疑，在專業上會不會也如此恣意妄為、棄守界線，進而導致影響工作，甚至沒有太多心力放在工作上，「上班時間外出買蛋糕給小三，也是一個例子。」

李怡貞指出，若多一個人、甚至還有小孩要養，就需要更多的錢，原生家庭的部分可能也需要更多錢來安撫、補償，若工作的意義變成只是賺錢補洞，日後對工作有多少熱忱，她不會相信。

回到台灣當前的狀況，李怡貞說，私德有問題還能升官，她覺得有點幽默，「或許指揮官這個職位快被廢了」，因為大多數歐美國家早就不用戴口罩，可以在路上趴趴走了，又或許一切都處理乾淨，包括斷了小三、認領非婚生子女歸戶完成，並回歸家庭、彌補錯誤、取得太太的原諒，這樣的話就沒話說，「但看樣子連面對問題回答的勇氣都沒有。總之，上樑不正，希望國民女婿不要歪。」

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