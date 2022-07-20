【廣編】6成病友擔心染疫不敢出門　免疫低下族群疫苗抗體產生低

【廣編特輯】

圖、文／臺灣病友聯盟提供

臺灣病友聯盟與台灣癌症基金會於今年4月進行一份病友疫情困境調查發現，超過6成病友擔心自己有較高機率染疫，也害怕出門或與人接觸，近8成病友已打完3劑新冠疫苗，但仍有35%的病友擔心即使打完3劑保護力仍不足；也有67%病友表示為增加保護力而施打疫苗，71%病友認同疫苗的保護力與自身免疫力高低有關。

台灣癌症基金會執行長賴基銘醫師表示，身為血腫科醫師也非常兩難，癌友在面臨施打新冠疫苗可能須暫停治療，或是化療期間不建議施打疫苗，但同時也擔心病患染疫後所面臨的風險，癌症病友因為自體免疫狀況，即便接受三、四劑的疫苗後，保護力仍不如一般人。而免疫低下患者若不幸確診，其重症及死亡風險則相較一般人高。當未來逐步解封，這群病患可能面臨更大挑戰。

台灣器官移植醫學學會理事長吳麥斯指出，免疫低下的病患施打疫苗之後，產生的抗體量確實比一般人來得低，不過，雖然疫苗的反應比較差，還是有保護作用，即使是最差的器官移植的病患，也仍有一半的人有保護力，當然不是所有治療都是百分之百，近日在指揮中心提到對於被動免疫的評估，這是一項新的治療，今年四月也才在新英格蘭期刊發表結果，我們也很歡迎能有更新的治療幫助需要的病人。

施打疫苗預防感染，仍應與醫師充分溝通，幫助免疫力低下族群，透過被動免疫在解封後能和一般人一樣正常生活，是醫生們關注的重點，也是患者們心中期盼。

