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1個表情符號各自解讀！　「性暗示最強emoji」小心職場誤用

▲▼表情符號（emoji）往往帶有多層含意。（圖／翻攝emoji） 

▲表情符號往往帶有多層含意。（圖／翻攝emoji）

記者張靖榕／綜合外電報導

使用表情符號(emoji)可以為文字添加情緒，讓對話更有生氣，但跨世代交流時卻常發生「一個表情符號各自解讀」的尷尬情況，甚至一不小心還會變成性騷擾。例如桃子與茄子，對於年輕世代而言有「豐臀和男性性器官」的含意，引申出性邀約的意思，但看在中高年齡層眼裡，它們就只是水果蔬菜類。

這種情況在國外尤其明顯，《每日郵報》引述通訊軟體Slack最新一項報告，針對全球9400名上班族進行調查，其中1000名為英國人，負責人葛瑞絲（Olivia Grace）指出，研究結果非常清楚，跨世代交流時表情符號絕對要謹慎使用。

例如年輕人通常把「眨眼符號」當作「想要壞壞」，或者「來一炮嘛」的意思，但許多會用眨眼符號的年長同事，通常會把它看作「只是開玩笑啦」這類無傷大雅的意思。

40歲以下受調者中大約3成的人認為，桃子符號不適合在職場環境或同事間使用，但如今60幾歲的嬰兒潮世代中，高達6成的人都不知道使用桃子符號原來性含意那麼強烈。此外，嬰兒潮世代中47％的人都認為，茄子就是茄子，但對於24歲以下Z世代年輕人而言，茄子的性含意是最強烈的。

即便人們都說常保微笑，40歲以上的人使用微笑符號也是單純在表達開心，但在受調者中3分之1的Z世代年輕人，卻認為這是代表皮笑肉不笑、心裡藏憤怒的表情。

會造成這種跨世代的誤解，部分是因為表情符號在1990年代後期於日本誕生，表情符號又稱顏文字，英文為emoji，當時使用開頭e為圖片，moji為字符，但直到2010年後智慧型手機逐漸普及，年輕人開始大量使用才風靡全球。

目前為止有3633個正式的表情符號，每天大約有1000億個表情符號傳出，新的表情符號包也將在今年9月推出。

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