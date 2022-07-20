　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

哈孝遠＆張文綺都愛用　瘦身窈窕超有感！

▲▼七日孅,哈孝遠,張文綺,瘦身,漢方茶。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

台灣人飲食普遍精緻化，許多人有著肥胖的困擾，甚至是三高纏身。根據國健署最新公布資料，2020年國人10大死因中，有高達8項與肥胖有關，2016至2019年成人過重或肥胖率也高達47.9%，幾乎等於每兩人就有一人過重或是肥胖。

兼通中西醫、長年研究肥胖問題的中山醫學院中西整合醫療科林榮志醫師，率領團隊研發適合國人體質的漢方減重茶，採用7種上等的天然漢方成分，並以黃金比例調配，同時適合冷熱兩種沖泡方式。原本該產品只是在醫院內小規模販售，但因為口碑太好，在網路爆紅，因此推出了市售商品，再度掀起全台搶購熱潮，連藝人哈孝遠、張文綺都是愛用者。

▲▼七日孅,哈孝遠,張文綺,瘦身,漢方茶。（圖／業者提供）

哈孝遠、張文綺見證　「七日孅」有效排油、減重

藝人哈孝遠從籃壇退役後體重直線上升，經由醫師推薦後飲用「七日孅」，在短短1個半月內甩肉12公斤，腰圍少了一大圈，恢復成更為健康的體態，甚至被網友懷疑是不是偷偷做了抽脂手術。從歌手轉戰主持人、有「鹽酥雞小公主」之稱的張文綺，為了大口享用美食，同時維持窈窕身材，也經常飲用「七日孅」來代謝排油，讓不少人驚呼她越喝越美。

▲▼七日孅,哈孝遠,張文綺,瘦身,漢方茶。（圖／業者提供）

七日孅專利萃取技術　冷泡、熱泡皆宜

「七日孅」是一種融合中西醫所長，相當特別的減重茶飲，它採用天然漢方材料，並以西醫的萃取技術保留精華成分，可以幫助體內去脂、解油，任何時候只需要一杯開水，就能沖泡飲用。除了可使用傳統的熱泡法，也可用冷開水直接沖泡，靜置30～60分鐘後飲用，或是用冷開水沖泡後冷藏於冰箱3～6個小時，製作成冰飲，每一種沖泡方式都能完整釋放精華，達到良好的排油功效。

▲▼七日孅,哈孝遠,張文綺,瘦身,漢方茶。（圖／業者提供）

7大成分連續作用　3階段體內環保

「七日孅」具有7大上等漢方成分，並採用3階段排油：第1階段先以「決明子」和「望江南」清除腸壁內的油脂廢物，幫助溶解體內宿便並排出。其中，決明子富含多種胺基酸和決明素，可以促進腸道蠕動，而望江南中的大黃素可以有效清除腸道毒素。

第2階段則利用來自美國的「超級藤黃果」，促進體內脂肪燃燒。超級藤黃果的HCA含量高達95%，遠遠超過一般藤黃果的25%～30%，能同時做到防止碳水化合物形成膽固醇、脂肪，有效增加血清素並抑制食慾，以及增加脂肪細胞的燃燒氧化，達到最好的高排燃效果。

第3階段再利用「洛神花」中的天然植化素加速血液循環，以「荷葉」中的荷葉鹼提升基礎代謝力，並利用「甜菊」中的甜菊糖控制血糖水平，阻擋膽固醇、脂肪被腸道所吸收，最後再以「仙楂」的「解脂酶」快速分解脂肪，讓多餘的脂肪排出體外，每天喝就能持續養護淨化、纖體循環，保持健康好身材。

▲▼七日孅,哈孝遠,張文綺,瘦身,漢方茶。（圖／業者提供）

●搶孅體驗組：https://lihi1.com/FQDih　
●MOMO孅搶先盈組：https://lihi1.com/ePg72
●客服電話：080-037-3738
●粉絲專頁：https://lihi1.com/Ji2mt　
 

ET快訊
潤泰集團被南山人壽拖累？　潤泰全、潤泰新雙雙跌停
台女星被瞞「試鏡日本AV女優」真的選中了！ 一聽月收入：要去
路人情侶驚喊「好大的土狗！」　阿母帶牠低頭快閃：差點害人吵架
快訊／《全明星4》完整名單曝光！翁滋曼確定參戰
陳時中突遇萬華抗議民眾！　她見「1畫面」轟：雙面人
戴口罩無意義！　他揭疫情1現況「剩台灣再戴」：快解禁
台灣恐飆「高溫39°C↑」破紀錄！　這4天熱到對人體有害
鬼門要開了！10禁忌曝　好兄弟都選這2處約會
李鴻淵拜拜畫面曝！　雙手持香虔誠鞠躬拜太子爺

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

中西整合減重專家　幫助台灣減重20萬KG

超商獨家！「航海王1000集紀念周邊」來了　還有限量公仔500元有找

哈孝遠＆張文綺都愛用　瘦身窈窕超有感！

全家X芙彤園聯名「自然系美食」天然香草入料療癒一夏

超愛皮卡丘！兒揪媽排買「麥當勞皮卡丘置物盒」：連內褲也要一套

【廣編】麥卡倫M Collection馭無形為有「型」　攜手大師體現六大標柱精神

最正女星薔薔！新收「天菜男模練習生」驚喜亮相：我開店的秘密武器

全聯父親節預購下殺！11項禮物清單最低37折　指定品買1送1

實體書、電子書放暑「價」　線上書城祭折扣送折價券幫省荷包

35年舊屋時尚大改造　玄關隔屏變Mini bar，創意迎美宅新生活

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

超商獨家！「航海王1000集紀念周邊」來了　還有限量公仔500元有找

哈孝遠＆張文綺都愛用　瘦身窈窕超有感！

全家X芙彤園聯名「自然系美食」天然香草入料療癒一夏

超愛皮卡丘！兒揪媽排買「麥當勞皮卡丘置物盒」：連內褲也要一套

【廣編】麥卡倫M Collection馭無形為有「型」　攜手大師體現六大標柱精神

最正女星薔薔！新收「天菜男模練習生」驚喜亮相：我開店的秘密武器

全聯父親節預購下殺！11項禮物清單最低37折　指定品買1送1

實體書、電子書放暑「價」　線上書城祭折扣送折價券幫省荷包

35年舊屋時尚大改造　玄關隔屏變Mini bar，創意迎美宅新生活

只賣12天！頂呱呱「經典套餐」復刻回歸　還有超Q紅黃復古包裝盒

防疫險救了這家人！違反居隔遭罰30萬　3人確診理賠金一次繳清

男星拍戲突心臟病發！　驚喜回歸八點檔網嗨：這下好看了

LIVE／散步當運動免戴口罩惹議　王必勝最新說明

斷軌雲宵飛車卡空中10分鐘！20遊客驚喊：芭比Q了　麗寶這樣說

陳其邁愛裸睡！陳建仁驚看他上空　過程曝光：有內褲

摺疊新機、智慧手錶都來了！三星發表會8／10登場　五大新品值得期待

外籍船員能好好休息了！　漁業署設29處盥洗室、14間祈禱室

克里米亞劇本重演！　白宮曝：俄羅斯準備併吞烏克蘭領土

美工刀隨機割頸！宜蘭男犯案原因曝　「毫無悔意」檢請求重判

全中運賽事近尾聲！雙北43金大贏家　花蓮黃國倫泳池勇奪3金1銅

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

消費熱門新聞

麥當勞推超Q「皮卡丘置物盒」！

麥當勞開賣「皮卡丘置物盒」湧排隊人龍

最正女星薔薔！新收「天菜男模練習生」

住全台15家萬豪集團酒店餐飲半價

女星靠「藏肉神褲」無痛減重30公斤

麥當勞「香蕉巧克力雙餡派」回歸

哈孝遠&張文綺都愛用　瘦身窈窕超有感！

啤酒抗痘網友實證：爛痘成光滑肌

快訊／公平會核准了！全聯正式併購大潤發

超商8元冰塊杯！飲料任2件最低0元

頂呱呱「1斤雞⁺」限時5天搶吃　

摩斯新品上市！限時3天地瓜薯+冰紅茶優惠

超商獨賣「航海王1000集紀念周邊」

頂呱呱經典套餐限時12天復刻回歸

更多熱門

相關新聞

運動前後「這樣吃激瘦」！她推爆：不會堆積油脂

運動前後「這樣吃激瘦」！她推爆：不會堆積油脂

想要剷除身上肥肉，7分靠飲食、3分靠運動，兩者都做到才算完整。營養師高敏敏指出，足夠的運動不僅能減重，還可提升代謝及心肺功能。但要怎麼吃才能讓運動效率翻倍？她分享運動前、後的「9樣菜單搭配」，尤其把握運動後黃金時間內攝取，不但不會堆積脂肪，還能合成肌肉、修復流失的體力。

少吃還是瘦不下來？營養師曝6大原因

少吃還是瘦不下來？營養師曝6大原因

中西整合減重專家　幫助台灣減重20萬KG

中西整合減重專家　幫助台灣減重20萬KG

營養師曝6種「減肥陷阱食物」

營養師曝6種「減肥陷阱食物」

營養師教「吃麵包不怕胖」6招

營養師教「吃麵包不怕胖」6招

關鍵字：

七日孅哈孝遠張文綺瘦身漢方茶

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

桃竹苗限定！16隻布偶貓、英短開放認養

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

快訊／統一、統一超重訊！確定收購家樂福「成交金額290億元」

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面