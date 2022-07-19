北市停電意外頻傳？　經濟部：6年來已下降79%

▲經濟部解釋停電狀況。（圖／翻攝經濟部臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台電停電意外不斷，18日晚間發生台北市中山區無預警停電，晚間出現962戶停電狀況，對於停電狀況，經濟部19日表示，因為設備老舊或外力影響而出現停電的情況，各國都很常見，經過台電改善，北市的配電事故停電次數已經從2015年的1483件下降到2021年的304件，減幅達到79%，至於全國其他各地電力設備的強韌也持續在進行中，「台電的用心也希望能被大家看見。」

對於最近台北市發生的停電事故，經濟部指出，台電人員不論日夜晴雨第一時間趕到現場。不畏艱辛的爬入地底或是攀上電桿，有時身上的制服都被汗水雨水浸溼，也毫不停歇，就是希望能用最短的時間搶修復電。



經濟部說明，台電在全國各地有1500萬用電戶，依靠總長40萬公里的饋線送電，其中還有電線桿314萬根、開關146萬個以及變壓器144萬具。有這麼多設備正常運作，我們才能享受科技文明的日常。



經濟部表示，事實上，因為設備老舊或外力影響而出現停電的情況，各國都很常見。為了讓線路更強韌，台電積極改善，把老舊設備，例如電纜、開關、變壓器汰換，包覆部分設備，減少外力衝擊等等，事故停電次數已逐年下降。



經濟部以台北市的配電情況為例，台北市的配電事故停電次數已經從2015年的1483件下降到2021年的304件，減幅達到79%，至於全國其他各地電力設備的強韌也持續在進行中，「台電的用心也希望能被大家看見。」