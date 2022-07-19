全球高溫！11種降溫消暑方式曝光　不開冷氣也涼爽

▲法國野火蔓延超過1.1萬公頃。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近日全球多處高溫，西班牙、葡萄牙、法國、義大利、希臘、斯洛維尼亞、克羅埃西亞等國家都出現高溫40度以上的情況，更有破千人被熱死，各地森林起火的消息也不斷傳出，而台灣近日溫度在32至36度間，民眾仍有中暑可能。據《CNN》報導，美國佛州大學（University of Florida）農業與生物工程資深講師波特（Wendell Porter）提供11種消暑的方式。

一、喝水

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當感到身體過熱或輕微中暑時，應先補充水分降溫，因為身體受熱需要冷卻，透過排汗調節體溫，沒有足夠的水分就無法做到這項的功能。水的溫度沒有限制，身體會自動調解。

二、洗冷水澡

洗冷水澡或泡澡可以通過降低核心溫度降溫，若想覺得更涼爽，可以使用薄荷香皂，因為薄荷油中的薄荷醇（menthol）可以激活大腦受體，讓身體感到涼爽。

三、用濕毛巾蓋在手腕或脖子上

將濕毛巾或冰袋放在手腕、脖子等脈搏處，可以透過冰敷靠近皮膚的血管，讓體溫更快下降，以此冷卻身體。

▲天氣熱時要注意補充水分。（圖／翻攝自pixabay）



四、使用電風扇

讓室內保持空氣流通後，打開電扇朝窗戶外吹，將房間內的熱空氣排出，有助於降低屋內的溫度。此外，若不常打開窗戶，直接吹電風扇也能有效降低體溫。

五、將屋內的窗簾、百葉窗關上

若窗戶從早到晚都會面對太陽照射，可將屋內的窗簾、百葉窗關閉，避免陽光加熱屋內的溫度。

六、將床單換成透氣材質

使用支數越低的棉，透氣性會越好，可以讓使用者在晚上睡覺時感到涼爽助眠。

七、在地下室睡覺

如果熱到徹夜難眠，可以嘗試在臥室以外的地方睡覺，若家中有地下室，可以設置臨時休息區。

八、不要使用冷藏過的毯子或衣物

有些人會因為室內沒有空調或冷氣，而將毛毯、襪子或衣物放在冰箱內，等睡醒時穿上，享受冰涼的感覺。然而，這些被冷藏過的衣物會從身體吸收大量的能量，迅速在幾分鐘內變熱，且非常潮濕。

▲可使用電扇通風，降低室內的溫度。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



九、在廚房、浴室安裝排氣扇

排氣扇可將烹飪、沐浴後的熱氣抽出，有效降低室內溫度。

十、安裝節能燈泡

使用白熾燈會比LED燈泡產生更高的溫度，更換時可以考慮價格，逐步一一進行更換，除了可以省錢之外，更換燈泡後的室內溫度差異也非常明顯。

十一、享用冷凍食品

吃冰棒或冰淇淋可以有效降溫，但若已處於中暑或即將中暑的狀態時，吃過甜的物品會加速新陳代謝，容易感到內熱，因此需要自己衡量食用的時機跟量。

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