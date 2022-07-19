最正女星薔薔！新收「天菜男模練習生」驚喜亮相：我開店的秘密武器

▲前黑澀會薔薔（林嘉凌）近日簽下許多鮮肉帥哥，其中一位新進練習生，讓她大膽斷言「絕對會是台灣第一紅牌、師奶殺手」。

消費中心／綜合報導

作風大膽嗆辣、直率不做作的前黑澀會薔薔（林嘉凌），今年年初時自立門戶創辦「福利文創工作室」，簽下許多高顏值又身材精碩的鮮肉帥哥，並發下豪語「我要成立全台灣最大男模會館」！此話一出立刻引起所有女性關注，雖然男模會館預計在下半年才會正式開幕，但已經吸引到大批女粉絲成為薔粉，薔薔所到之處也常簇擁許多迷妹，讓薔薔更有信心地說「相信開張後一定會天天爆滿！」

而就在薔薔四處招兵買馬及嚴格訓練男模時，有一位新進的練習生，讓她大膽斷言「絕對會是台灣第一紅牌、師奶殺手」此話一出更是讓人內心小鹿亂撞！薔薔說「此人身材好、體格佳、肌膚吹彈可破比女人還好，重點是他那一張能言善道的小嘴，能逗得女生們不要不要的，他可是我開店的秘密武器啊！」

▲身材火辣的薔薔誓言要當八大女帝，秘密武器的加入讓她信心大增。

但薔薔不知的是，那位天菜練習生其實是要來向她請益「如何讓女人重回懷抱？」薔薔表示，許多現代女性因為工作家庭兩頭燒，漸漸地把自己逼成強悍的大女人，所有事情一肩扛，也不懂得好好愛自己；但其實每個女人心裡都住著一個小女孩兒，希望被呵護、被寵愛、更希望能夠感受到安心，來男模會館就可以給她們想要的感覺，在店裡只需要卸下面具，好好做自己即可；同樣地，賣商品也是，女生需要的就是「安心感」，買回家使用後如果可以讓自己更美麗、更動人，甚至在使用不習慣後還能夠退貨，這樣的店哪個女人不愛？





▲原來這位最強男模練習生登場！自爆也是薔粉的他，被友人虧說「根本是假應徵之名，行追星之實」。

而在日前一場直播活動中，薔薔告訴OG桑「女生說不要就是要，想抓住女人，原味內褲拿出來就對了！」超重鹹勁爆的話語讓一旁經紀人狂提醒「別把OG桑教壞了！」但不得不說薔薔魅力真的無法擋，吸客能力一流，只要被她服（狂）務（噴）過的民眾每個人都會直接買一組帶回家，只能說好產品遇上薔薔就能創造好業績，讓櫃姐忙到好想說「請支援收銀」！

▲薔薔出現永遠自帶Spotlight，與粉絲的逗趣互動完全迷倒眾生，OG桑的目光更是離不開她。

▲薔薔不停拉客狂把客人噴濕身！憑藉著個人獨特魅力，吸引許多民眾前來搶購。

同時OG桑跟薔薔說：「以後男模們上班時，一定要人手一瓶水美媒！」為什麼呢？因為晚上來店客人都已勞累了一整天，臉上妝容都跟土石流一樣恐怖；這時男模們只需要拿出水美媒幫她們輕輕噴灑一輪，不僅立刻補充臉部肌膚水分、還有定妝兼保養的效果，連頸部、手臂、背部都可以噴。肌膚「回春」了，心情當然喜滋滋，自然會常常來消費！

▲全身上下零缺點的最正女星薔薔，鼓勵所有女性要好好愛自己。

薔薔也跟OG桑建議，就以賣水美媒而言，好產品就要更多人知道，好的服務態度更是要！所以「免費試用」絕對要辦，而且通常女生聽到免費二字都會先眼睛一亮！接著再用會員好康跟回饋購物金穩穩地抓住粉絲的心。當然產品本身夠好，也是非常重要，自己就是水美媒多年粉絲，家裡、公司、包包都會各放一罐，想到就噴、沒事就噴，最喜歡水美媒噴濕身的感覺！現在加入OGUMA官方LINE，可免費兌換水美媒（160ml）乙瓶！即刻搜尋「免費水美媒」！

▲薔薔受邀擔任OGUMA一日店長，只見她拿起水美媒就狂噴，連腋下都不放過，畢竟機會難得可以保養無上限地一直噴！

直播最後在薔薔性感誘惑下，OG桑直接嗨送100瓶噴霧給大家！當然薔薔最希望的還是OG桑要留在男模店上班，更直言會特別準備亮片內褲給他，看完整場直播，網友認為聽到的最大亮點就是「180天內不滿意可以免費退款」，讓人大心動！新客註冊官網會員先送200元購物金，消費滿1,500元再成為VIP，每期爽領總價值5,000元專屬禮；記得180天內無論有無使用過，只要有發票和產品空瓶就可全額退款！聽了這麼多優惠之後，讓薔薔直呼「你真的是我的鐵粉啊！還不快多給我一點保養品！」

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▲薔薔表示，自己除了臉部，頸部、背部都會噴水美媒之外，連私密處也會噴。