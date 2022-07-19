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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸台胞：期待雙城論壇能繼續舉辦

記者趙禕／上海報導

2022年上海台北城市論壇也受到在大陸台商和台胞的廣泛關注，他們紛紛表達期待兩岸未來還能繼續保持交流，透過相互溝通了解促進兩岸關係持續和平推進，為兩個城市的市民和大陸台商、台胞帶來更多利益。

▲2022年「上海台北城市論壇」上海分會場。（圖／記者趙禕攝）

▲2022年「上海台北城市論壇」上海分會場。（圖／記者趙禕攝）

在本屆雙城論壇分會場參與論壇的上海市台協副會長、上海冠軍貿易有限公司總經理江錫毅表示，台北跟上海這麼大體量的兩個城市，可以談出不同的商機，更可以化解很多誤會；他並表示他們集團還是會重倉大陸，因為上海市政府在疫情結束之後立刻出台很多很好的政策，有許多創新和機會，都值得探討和了解。

▲上海市台協副會長、上海冠軍貿易有限公司總經理江錫毅。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台協副會長、上海冠軍貿易有限公司總經理江錫毅。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協常務副會長、上海翔茂企業有限公司總經理李德治表示，雙城論壇在理想上還是要繼續推進，畢竟受到政治形勢的影響，兩岸交流平台比以前減少很多，但是要像柯文哲市長說的互相了解、互相諒解、互相理解，才知道要怎麼互相合作，所以他認為不管接下來誰當選台北市長，還是希望能繼續推進雙城論壇，讓台北市民多了解上海這個城市，也讓上海市民多了解台灣跟台北。

▲上海市台協副會長、上海翔茂企業有限公司總經理李德治。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台協常務副會長、上海翔茂企業有限公司總經理李德治。（圖／記者趙禕攝）

目前在上海復旦大學就讀的博士候選人蔡孟軒表示，柯文哲扛住各種壓力辦雙城論壇，強調「兩岸人民若互討厭會很麻煩」，說得相當中肯。柯文哲市長延續前人路徑，任內持續舉辦雙城論壇，這一點必須為柯文哲市長大力點讚，而雙城論壇的外溢效果也讓柯文哲邁向下一步累積了一定的政治資本。雙城論壇主旨是城市對城市維度的交流，當初在九二共識政治基礎下展開交流互動；但是現在在台灣被上升為兩岸政府對政府維度的層次，變成意識型態之戰。大陸方面稱雙城論壇是「漂浮在海峽的和平之舟」，看似對雙城論壇的未來仍有期待，留下一道視窗作為交流的管道；然而在台灣「台灣價值」當道、「郎有情，妾無意」的情況下，雙城論壇接下來還能不能繼續舉辦，其實也就是未來兩岸關係走向的縮影。

▲上海復旦大學博士候選人蔡孟軒。（圖／記者趙禕攝）

▲上海復旦大學博士候選人蔡孟軒。（圖／記者趙禕攝）

雙城論壇雖然是台北和上海兩個城市間的交流，但是在上海以外的台胞也相當關注論壇的內容和發展走向。中華青年發展聯合會南京辦事處主任、南京前瞻資訊科技有限公司負責人鄭文欽在看過本次論壇後表示，在兩岸城市與人民交流中，領頭的雙城論壇也始終秉持「面對問題、解決問題」務實態度與「促進交流、增加善意」基本原則，政治可以分歧，但兩岸人民不應當有敵意。 如果放任敵意繼續上升，最終受害的還是老百姓。雙城論壇維繫目前兩岸僅存的城市官方正常交流活動，如果連交流的星星之火都熄滅，就只能自求多福了。他表示，期盼盡快恢復兩岸正常交流，兩岸同胞可以攜手在世界上立足的更好，仍是很多人共同努力的目標與心願。

▲中華青年發展聯合會南京辦事處主任、南京前瞻資訊科技有限公司負責人鄭文欽。（圖／記者趙禕攝）

▲中華青年發展聯合會南京辦事處主任、南京前瞻資訊科技有限公司負責人鄭文欽。（圖／鄭文欽提供）

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