快訊／本土+26779「六都+1地病例破千」　各縣市分佈曝光

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增2萬6779例本土病例，除了六都外，還增1縣市破千例，其餘縣市都在千例以下。確診數破千縣市依序為為新北市4832例、台中市3408例、高雄市2922例、台北市2848例、桃園市2487例、台南市1882例；彰化縣增1336例排名第七。

指揮中心表示，今日新增之26,779例本土病例，12,476例男性，14,289例女性，14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,382例)，臺中市(3,408例)，高雄市(2,922例)，臺北市(2,848例)，桃園市(2,487例)，臺南市(1,882例)，彰化縣(1,336例)，屏東縣(969例)，雲林縣(788例)，新竹縣(710例)，宜蘭縣(705例)，苗栗縣(670例)，嘉義縣(565例)，新竹市(543例)，花蓮縣(541例)，南投縣(509例)，基隆市(397例)，臺東縣(346例)，嘉義市(333例)，金門縣(265例)，澎湖縣(149例)，連江縣(24例)。

▲7/19新增病例。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心統計，截至目前國內累計14,312,546例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,997,615例排除)，其中4,309,904例確診，分別為17,133例境外移入，4,292,717例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,261例COVID-19死亡病例，其中8,246例本土，個案居住縣市分布為新北市1,873例、臺北市982例、臺中市798例、高雄市751例、桃園市626例、臺南市615例、彰化縣469例、屏東縣340例、雲林縣240例、南投縣233例、基隆市198例、苗栗縣170例、宜蘭縣166例、嘉義縣170例、花蓮縣139例、嘉義市133例、新竹縣129例、臺東縣110例、新竹市78例、澎湖縣15例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。