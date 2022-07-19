吃火鍋遭槍擊！他頭部中彈逃死劫　惡煞連轟5槍下場曝

▲高雄知名火鍋店今年3月傳槍響，1男中槍送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市六合一路知名連鎖火鍋店今年3月19日晚間發生槍擊案，許姓男子因為中古車買賣糾紛，持衝鋒槍衝入店內，朝黃姓男子開槍，黃男當場身中多槍倒地，受傷的黃男頭部中彈，但幸運撿回一命，宛如日前康建生技兇殺案董事長幸運生還的翻版，開槍的許嫌4小時後就被警方逮捕到案，檢方今（19）日偵結，依殺人未遂罪嫌將許男起訴。

▲許姓男子因中古車經營糾紛，憤而開槍行兇。（圖／記者吳奕靖攝）

今年3月19日晚間9時許，38歲黃男當時在知名火鍋店用餐，被闖進來的許嫌「砰！砰！」連開5槍後，頭部、右胸和右手臂中彈，現場其他顧客嚇得驚慌逃避。黃男送醫後一度昏迷，但經治療已經恢復意識穩定。

許男（40歲）犯案後，一度想搶店外路人的機車，被拒後跑向附近停車場，把仿造「MP9」的作案衝鋒槍丟近草叢後開紅色轎車往大寮方向逃逸，20日凌晨0點45分被警方逮捕到案，從車上起出改造手槍2支，子彈38顆，包括遭丟棄的槍枝共3把。

檢、警調查，許嫌和黃男原先合夥中古車買賣，後來因理念不合起糾紛，許嫌竟持槍在大庭廣眾的火鍋店開槍殺人，今日偵查終結依殺人罪和槍砲彈藥管制條例移等罪對許嫌提起公訴。