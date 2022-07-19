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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

范雲、林昶佐入陳時中選辦　國民黨：重組3+11破口台北隊

▲▼衛福部長交接典禮,陳時中卸任投入台北市長選戰。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中正式投入台北市長選戰。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨今（19）日指出，民進黨自吹自擂防疫成果，事實上兒童疫苗未能買足，兒童染疫死亡率還比鄰近國家日、韓、星更高。民進黨台北市長參選人陳時中此時還延攬反對公開「3+11」會議記錄的范雲跟林昶佐進競選團隊，難道是要為台北市政帶來破口？

國民黨上午召開記者會質疑，昨日的防疫記者會竟上演陳時中與王必勝「背心交接」戲碼，王必勝還上前獻花支持陳時中，女主持人更說「祝福陳前指揮官卸下防疫指揮官後，心想事成，一帆風順」。過去防疫記者會一定是通報病例數字與公布最新防疫政策，現在竟變成陳時中的競選造勢做秀場合，究竟防疫記者會是防疫重要，還是陳時中的選舉重要？

國民黨表示，行政院長蘇貞昌把防疫成果當政績，民進黨還強調重視下一代，但其實這波疫情，恰是臺灣的「下一代」死亡率異常之高。跟地理位置鄰近、經濟條件也較類似的日韓星相比，0-9歲兒童的死亡率，台灣卻高達0.004%，比起日本的0.0005%、南韓0.001%還要高上許多，而新加坡至今0-9歲兒童更只有1人死亡。而台灣全體染疫死亡率約0.19%，高於南韓的0.13%和新加坡的0.09%，若單以2022年計算，臺灣全體染疫死亡率約0.03%，是日本0.01%的三倍。

國民黨質疑，民進黨將「800億少子化預算」當作政績，但其實台灣人口自蔡英文執政的2020年起已連續3年負成長。據內政部統計，2021年全年出生人數15萬3820人，續創史上新低，死亡人數則為18萬3732人。死亡人數足足比出生多出近3萬人。民進黨聲稱為少子化問題付出多少心力、台灣經濟10年來最好，年輕人不想生也不敢生卻是真實寫照。民進黨政府更聲稱「少子化是國安危機」；結果將「少子化辦公室」立了又廢的，就是衛福部長陳時中。民進黨政府這幾年處理少子化的國安危機亂無章法、毫無成效，最後只會大撒幣。

國民黨表示，台灣過去嚴守邊境有成，有一段時間長期少有病例，但之所以最終仍然破功，就是「3+11」政策。對於「3+11」政策的形成過程，陳時中一直說不清楚，結果現在竟然延攬范雲跟林昶佐進台北市長競選團隊！范雲就是為了「3+11」政策在立法院開協調會的人，而林昶佐明明是中正萬華的立委，竟高呼「萬華是破口」，更與范雲一起投票反對公開「3+11」會議紀錄。林昶佐還曾彎腰恭迎陳時中，現在被延攬為陳時中競選團隊一員，這算酬庸嗎？陳時中率領范雲和林昶佐組成的「3+11台北隊」。

國民黨指出，民進黨宣稱兒童疫苗接種率世界第二，但是民進黨政府未能「超前部署」兒童疫苗，在蔡英文政府4月6日宣布「與病毒共存」後，到5月16日才有首批77.76萬劑兒童疫苗到貨，這期間「許多孩子都走了」，又是誰要負責？後來家長才在臺灣疫情緊繃的背景下，積極讓兒童來施打疫苗，更有家長是冒著大雨排隊搶著打兒童疫苗，現在民進黨怎能將此當作防疫政績。

此外，國民黨批評，民進黨宣稱「抗病毒藥物投藥率世界第一」，但早在五月份，台大藥學院院長沈麗娟就曾表示有居家照護病人為了拿口服抗病毒藥品，向5家醫院領藥都失敗，包括有的醫院沒有備藥，或只願意提供慢性用藥不給口服藥等。抗病毒藥物難以取得就算了，陳時中任內竟然還在考慮將中醫的清冠一號由公費改為自費。

國民黨表示，作為政府，民進黨防疫政策屢屢慢半拍，如果說台灣這幾年來防疫有什麼成就，也是人民齊心協力、主動積極配合防疫才有的。從「口罩之亂」、「疫苗之亂」、「快篩之亂」到「火化之亂」等等，都是民進黨政府造成，陳時中其實根本是在拖人民後腿。

國民黨表示，新冠肺炎疫情仍然嚴峻，每日仍有破萬人染疫、近百人死亡，BA.5變異株更是虎視眈眈，臺灣已出現社區感染病例，然而陳時中在從防疫指揮官任上落跑之後，竟然是由衛福部次長王必勝擔任指揮官。陳時中本人7月18日說這樣的安排有「類降級」的味道，還說疫情會慢慢常態化、流感化，「基本上是往降級的方向來走」。疫情隨時可能再起，絕不能掉以輕心，如此怎麼指揮防疫？怎麼對得起長期配合防疫的台灣人民？民進黨只顧選情，不顧疫情，相信人民都看在眼裡。

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關鍵字：

陳時中2022台北市長選舉

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