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新北三重34位模範父親獲表揚！86歲爸靠賣冰培育孩子赴美念書

▲▼ 0718 。（圖／三重區公所提供）

記者戴上容／新北報導

父親節將至，為感恩三重區模範父親教養子女的辛勞，宣揚父愛的偉大，新北市三重區公所於日前在三重社教館舉辦「111年度模範父親表揚大會」，區長陳奇正親自出席頒奬表揚區內34位模範父親，其中最高齡模範父親為86歲林萬生先生、最年輕模範父親為58歲洪志仁先生。其中，86歲林萬生先生，小時候家境不好，靠著賣冰、打零工、當學徒賺錢養家，他對孩子們的教育和品性要求非常嚴格，培育出在美國甲骨文公司上班的兒子。


林萬生先生，今年86歲，6歲的時候父親就往生了，家中有五個兄弟姊妹，小時候只靠大姊賺錢養家，小學時早上去賣油仔粿中午的時候賣枝仔冰，大一點了就去工廠當學徒。與太太結婚後夫妻倆努力賺錢養家，一路上他們倆互相扶持對孩子們的教育和品性要求非常嚴格，大兒子目前在台北市的士東市場做修理皮鞋、皮包、各種球鞋和行李箱的修理算是一門專業的職業，二兒子是在美國甲骨文公司上班已定居在美國。林萬生先生退休後太太身體一直不好，現在也都臥病在床，生活起居都是由林萬生在照料，夫妻鶼鰈情深。


陳秀昌先生出生林口區近海邊的谷地、父親務農，農忙之餘靠下海捕撈漁獲貼補家用，他自小耳濡目染養成勤勞節儉美德。年紀稍長離家到三重區紙箱工廠邊工作邊學藝，當兵退伍後結婚生子由於食指浩繁日用漸拮据，在妻子鼓勵支持之下自立門戶創業，夫妻胼手胝足勤奮經營致有所成，其間事業雖忙並沒有忽略子女教育，子女皆有優秀的成就。行有餘力後積極投入公益團體服務社會不求名利。


盧俊宏先生，今年70歲，自幼在台東鄉下長大，因家境貧寒兄弟姊妹眾多，初中畢業後單身到台北松山一家中藥行求職當學徒，經過努力學習並受老師的指導賞識，專門學習中藥知識技能，參加政府中藥資格認定通過，民國67年於三重定居創業，以服務精神經營店面，並積極參加公益活動，及加入中山里的服務團隊與中藥協會辦理公益活動。育有6名子女，都已完成婚嫁也有良好的工作成就。


今年模範父親表揚活動邀請徠安幼兒園以及三重區在地深耕的歐陽慧珍舞蹈團演出，帶動現場氣氛，充滿活動力的孩子們賣力舞動還有華麗多彩的專業舞蹈表演，讓參與表揚的模範父親及眷屬和貴賓們同樂。


區長陳奇正說，每位模範父親都是用盡一生的愛默默地奉獻己身力量，重視家庭和諧並以孝傳家含辛茹苦地扶養子女成為國家棟樑，區公所特別公開表揚並表達最高敬意，陳區長強調，表揚模範父親並非以家世優渥與否作為標準，而是盡心盡力照顧家人、栽培子女並關懷社區、回饋社會才能稱為模範父親，請為這些偉大的父親們給予肯定與掌聲，並同時接受子女們的祝福與感恩。

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