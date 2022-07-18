批林佳龍被出征「吳欣岱道歉了」！鬼才阿水嘆：聽不進去就不說了

▲基進黨台北市議員參選人吳欣岱。（圖／翻攝吳欣岱臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

基進黨三民區市議員參選人張博洋，17日批評民進黨新北市長參選人林佳龍消費恩恩案，台北市議員參選人吳欣岱也力挺，雙雙遭綠營支持者出征。對此，吳欣岱18日發文道歉，「我相信所有基進的夥伴都和我一樣，雖然意見可能會不同、雖然可能因一時衝動說錯了話，但我們都會為了讓台灣更好，匯聚在通往共同目標的大道上。」

張博洋內部對話流出，痛批林佳龍消費恩恩案「當選就公佈真相，這句真的很噁心」，林靖堂則回「以後民進黨的事要盡量等自爆了再談」。對此，基進黨18日發出聲明人事異動，張博洋原擔任黨內新聞輿情部主任，現已拍定解除職務​，而林靖堂則被調離現職​。

其中，力挺張博洋的全國醫師醫療產業工會理事長、屏東醫院心臟血管外科主治醫師、台灣基進性別發展部主任吳欣岱也被網友出征，但在基進黨18日的人事異動後，吳欣岱也發文道歉。

▲▼吳欣岱針對事件的發言道歉。（圖／翻攝吳欣岱臉書）



吳欣岱表示，她對於恩恩案始終要求公開透明的環境讓民眾檢視，但之前的貼文留言表達不夠周全，「可能造成語意表達的誤差，真的誠心抱歉。」

「我支持林佳龍和陳時中部長」，吳欣岱說，她過去隨心所欲地跟網友留言互動。直到宣布參選才開始理解，政治人物的發言需要謹慎，是為了能夠更加深思熟慮再表態、同時也避免對立或話語在情緒中失了真，「雖然原以為這是不言自明的默契，但如果要我再說一次，我也絕對不會閃躲。」

吳欣岱表示，基進的夥伴都和她一樣，雖然意見可能會不同、雖然可能因一時衝動說錯了話，但她們都會為了讓台灣更好，匯聚在通往共同目標的大道上，「我們會繼續走在前頭，為友隊開路、為心愛的台灣披荊斬棘，這就是我參與政治的初心。」

網友看完紛紛留言，「政治比病情解釋難多了，加油」、「少數人的發言也不代表整個基進黨，希望大家還是要支持」、「最讓我火大的是那篇嗆選民玻璃心，孰不可忍」、「信任一旦被打被，想恢復就不是那麼容易了」、「道歉是義務，別人是否原諒是他們的決定」、「加油啦，政治真的一爆很容易被圍攻，小黨更因為關心的議題少，很容易炎上聲望就救回不來了，希望基進更能謹言慎行」。

對此，網紅鬼才阿水也留言，「我比較遺憾的是我自認過去留言是好聲好氣的，結果還是被刪除了，如果聽不進去那我就也不說了」，許多網友看到後也說，「居然刪除留言，格局也太小了」、「你的留言我有看到，真的好聲好氣，而且也很有道理，但你不寂寞，因為我也被刪掉」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完