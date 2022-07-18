陳時中競選總部敲定「蔡英文2020勝選地」　26議員參選人今到齊要拍照

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長提名作業雖一度卡關，但最終敲定由衛福部長陳時中參戰，日前他也已向行政院請辭。首都佈局確定後，陳時中的競選團隊迅速成形，目前更敲定競選總部位置，就是總統蔡英文2020勝選時的競選總部，位在的北平東路，緊鄰民進黨中央黨部，18日下午則將拍攝定裝照。

民進黨10日召開選對會，會中拍板台北市徵召陳時中，並於13日中執會正式提名，短短5日，陳時中已陸續確定競選團隊名單，同黨立委吳思瑤擔任競總總幹事；同黨立委何志偉、高嘉瑜和無黨籍立委林昶佐出任競總副主委兼分區總督導，分別負責督導4個行政區的政策、組織、策略等；發言人由同黨立委林楚茵、莊瑞雄擔綱；同黨立委管碧玲擔任政策小組總召集人，而政策下組中，下設「中央政策平台」及「議會政策平台」，前者包括立委吳玉琴、洪申翰、范雲，後者則由資深台北市議員周威佑擔任召集。

針對競選總部地點，民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，經確定是蔡英文2020總統大選的競選總部所在地，今天也會確認何時完工。

另外，張茂楠有說，下午2點陳時中將開始拍攝定裝照，屆時民進黨在台北市提名的26位議員參選人應該也都會到齊，和「最強母雞」合照。