嘉義市慶安社區長照巷弄站揭牌　兩時段增加為全時段服務

▲嘉義市慶安社區長照巷弄站揭牌。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

面對整個大時代的改變，銀髮族群人口逐年增加，遠在他鄉的子女無法照顧到長者的身體健康，為此，嘉義市西區慶安社區發展協會響應嘉義市政府照顧銀髮族的福利政策，辦理社區照顧關懷據點暨巷弄長照站揭牌，由市長黃敏惠親臨揭牌啟用，鼓勵年長者走出家門並多與社區鄰里互動。

黃敏惠表示，感謝慶安社區發展協會理事長蔡坤達及所有志工、社區好朋友們，這幾年來的共同的努力，慶安社區發展協會108年成立，在市府社會處等單位輔導協助下，找到屬於社區的特色，一路走來努力突破困難真的很不容易，關懷據點的服務時間也從原本兩個時段，增加到全時段提供服務。

慶安社區發展協會理事長蔡坤達表示，社區照顧關懷據點運作這兩、三年以來，不斷的進步與改變，要感謝社區鄰里的所有好朋友幫助，更感謝黃敏惠市長及市府團隊的指導與協助，提供資源讓慶安社區照顧關懷據點可以有更好的服務讓長輩使用。

慶安社區發展協會理事長蔡坤達進一步說明，當時社區內無活動中心，慶安社區從績優社區觀摩中得到啟發，在社區內整頓空地、搭建遮陽棚即作為據點活動空間，於109年3月1日起開辦社區照顧關懷據點，陸續提供社區長輩等關懷訪視、電話問安、健康促進活動服務、預防及延緩失能照護服務，並於111年4月起增加為每周10時段提供服務，提供關懷訪視、電話問安、諮詢及轉介服務、共餐服務、健康促進活動、預防及延緩失能失智等照護服務。打造一個屬於長者的交流據點，讓社區裡的長輩都能夠「歡喜健康老化」，共好齊心打造「幸福慶安」。

社會處表示，嘉義市政府致力於打造健康高齡友善城市，首要的核心精神就是要讓城市中的高齡者由下而上全面性的參與，提供計畫執行者最親身的感受與經驗，讓高齡者貢獻一己之力以及全程參與決策過程。所以黃敏惠市長大力提倡「從老而健康到活躍老化｣，要讓老大人健康老，不生病，這樣就是最好的社區照顧。健康的老人也不再是依賴者或被照顧者，減少家庭照顧者的負擔，維持人際關係、持續社會參與，活出自信與尊嚴，達到老人以成熟的心態面對老化、成功抗老的理想，目前成立社區照顧關懷據點有37個單位，期待市府與社區照顧關懷據點暨巷弄長照站的協力合作，公私協力打造「全齡共享˙世代宜居」的嘉義市。