快訊／饒河夜市突然大停電！遊客「摸黑用餐」熱爆

▲饒河夜市16日晚間突然停電。（圖／翻攝臉書「爆廢公社」）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市松山區的饒河夜市16日晚間7時許傳出停電消息，許多民眾被迫在一片黑中用手機的光繼續用餐、移動。據悉，台電公司目前未說明停電情況。

饒河夜市無預警停電後，許多正在用餐、逛街的民眾紛紛PO網回報災情；有網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，他在店內用餐時遇到停電，現在只能坐在位子上用手機的手電筒功能照明，感嘆「饒河夜市吃個飯跳電，明天不知道又要用什麼理由」。

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