恐攻男北車、中山攻擊4死5傷！最新傷亡名單曝光　

▲北捷恐攻男張文墜樓無生命跡象「不治身亡」。（圖／記者陳以昇攝）



記者邱中岳、陳以昇、戴若涵／台北報導

【19日晚間22點30分更新】：37歲王姓男子心臟外傷，經過搶救無效於22:13過世

一名黑衣男子19日下午5時30分左右，先於台北車站內連續投擲多枚煙霧彈，隨機持刀攻擊民眾後，又一路逃竄至中山商圈，只見他持長刀隨機砍人，還衝進誠品南西內，頓時人群驚慌逃竄，目前全案累計3人死亡、1人命危、5人受傷。

台北車站

【死亡】

1. 余姓男子：57歲，背部刀傷，送醫宣告不治。

【受傷】

1. 劉男：54歲，捷運局員工，輕微嗆傷，意識清楚，送馬偕。

中山站、誠品南西

【死亡】

1. 張文：犯嫌、27歲，外科OHCA送國泰。因妨害兵役案件，遭桃園地檢署通緝，稍早搶救無效亡。

2. 蕭男：37歲，外科OHCA送馬偕，頸部刀傷搶救不治。

3. 王男：37歲，外科OHCA送新光。心臟外傷，經過搶救無效於22:13過世。

【受傷】

1. 蔣男：20歲，胸部穿刺傷，送內湖國醫。

2. 汪男：30歲，頸部外傷，送台大。

3. 黃女：56歲，左手受傷、肩部割傷，送中興。

4. 黃女：50歲，左臉、下巴撕裂傷，送松山三總。