新店深夜火警！木材鐵皮工廠濃煙直竄　消防出動百人搶救

記者董美琪／綜合報導

新北市新店區安康路一段19日約晚間11時發生一起工廠火警，起火地點為一處堆放木材並加蓋鐵皮的工廠，現場火勢猛烈，濃煙直竄夜空。新北市消防局獲報後，立即出動54輛消防車、115名消防人員前往灌救，目前仍持續處理中。

▲新店安康路鐵皮工廠大火。（圖／記者陳煥丞攝）



消防人員初步確認，起火工廠內部未發現人員受困情形，詳細起火原因仍有待後續調查釐清。由於燃燒產生大量煙霧，消防局也提醒新店區及周邊地區居民，請緊閉門窗以降低煙霧影響，外出時務必配戴口罩，確保自身安全。