她搭「登山吊椅」墜谷慘死！遊客目睹關鍵1幕　驚曝死因不單純

▲一名女遊客墜落登山吊椅，目擊者傑伊拍下調查人員趕赴現場的畫面。（圖／翻攝推特@jayfoldsfive）

記者吳美依／綜合外電報導

美國田納西州「安納基斯塔主題公園」（Anakeesta Theme Park）發生離奇事件，40歲女遊客潔西卡（Jessica Rhea Ford）搭乘登山吊椅時，竟突然墜谷，當場身亡。當局一開始往意外方向偵辦，但後來根據調查結果，以及多位目擊者說法，證實死者顯然是自行跳下去的。

NBC等外媒報導，本案發生於28日晚間7時30分左右，登山吊椅全程水平距離約60英尺（約18公尺），但在只剩1/4路程就要進站之際，潔西卡卻突然墜落30英尺（約9公尺）山谷。救護人員抵達現場後，趕緊前往設備下方查看，當場宣告女子身亡。

▲「安納基斯塔主題公園」是一座主打戶外探險的主題遊樂園。（圖／翻攝anakeesta.com）

目擊者傑佛瑞（Jeffery McConnell）表示，登山吊椅開始運行時，受害者的安全護欄是打開的，其他遊客試圖警告，但潔西卡沒有回應。另一名目擊者傑伊（Jay Deuro）表示，意外發生後，工作人員竟讓設施繼續運作，「你可以看見每個人臉上的擔憂神情。」

不過，也有多名目擊者指出，這起事件並非意外，「那位摔落的小姐是自己跳下去的，有很多目擊者，她不是意外墜落，不要再責怪園方了。」這個說法後來也獲得當局證實。

登山吊椅上次安檢是在4月底，許可證照將於8月4日到期，園方發表聲明證實憾事，「我們立刻撥打911，我們的心與逝者家屬同在。」田納西州勞動部已於29日關閉設施，預計全面調查可能耗時8周，而死者家屬拒絕評論。

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