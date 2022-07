拜登才剛走！以色列遭2飛彈攻擊　「鐵穹系統」高空攔截畫面曝光

▲以色列朝加薩走廊發射飛彈。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登13日展開就任以來首次中東訪問行程,結果他才剛離開以色列,就有兩枚火箭從加薩走廊朝該國南部發射,所幸未造成任何人員傷亡;而以色列也發射多枚導彈回擊,摧毀了巴勒斯坦激進組織哈馬斯的一處基地。

根據《半島電視台》與《以色列時報》報導,以色列軍方表示,在16日午夜過後,有兩枚火箭從加薩走廊位置朝該國南部發射,其中一枚被「鐵穹防空系統」(Iron Dome)攔下,另外一枚則擊中一片空地,沒有造成任何人傷亡。

▲其中一枚火箭被鐵穹空系統攔截。



這場襲擊發生在美國總統拜登(Joe Biden)從以色列出發訪問沙烏地阿拉伯後幾個小時。拜登出發前,美國才和以色列簽署一份名為「耶路撒冷宣言」的聯合聲明,幫助以色列融入在中東的區域聯盟,和其他美方盟友共同對抗伊朗。

儘管目前尚未有組織對這次的攻擊表示負責,但以色列隨即在16日上午朝加薩走廊中部一個由哈馬斯(Hamas)管理的火箭製造基地發射多枚導彈。半島電視台記者表示,附近民眾被接連爆炸聲吵醒,有時多枚飛彈瞄準該地區的兩個不同地點,「雖然沒有人因此受傷,但造成許多財產損失,到處都在失火。」

The moment when the Israeli occupation warplanes struck a Palestinian resistance location in Al-Nusirate camp in the middle of the Gaza strip early this morning.#GazaUnderAttack pic.twitter.com/hcDTFHUwXk