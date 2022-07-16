拜登才剛走！以色列遭2飛彈攻擊　「鐵穹系統」高空攔截畫面曝光

▲以色列朝加薩走廊發射飛彈。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登13日展開就任以來首次中東訪問行程，結果他才剛離開以色列，就有兩枚火箭從加薩走廊朝該國南部發射，所幸未造成任何人員傷亡；而以色列也發射多枚導彈回擊，摧毀了巴勒斯坦激進組織哈馬斯的一處基地。

根據《半島電視台》與《以色列時報》報導，以色列軍方表示，在16日午夜過後，有兩枚火箭從加薩走廊位置朝該國南部發射，其中一枚被「鐵穹防空系統」（Iron Dome）攔下，另外一枚則擊中一片空地，沒有造成任何人傷亡。

האזעקה באשקלון | צה"ל: שתי רקטות נורו מעזה לישראל - אחת יורטה והשנייה נפלה בשטח פתוח@Itsik_zuarets @ItayBlumental https://t.co/JkMggzoolK pic.twitter.com/bqUxkJ5QtD — כאן חדשות (@kann_news) July 15, 2022

▲其中一枚火箭被鐵穹空系統攔截。



這場襲擊發生在美國總統拜登（Joe Biden）從以色列出發訪問沙烏地阿拉伯後幾個小時。拜登出發前，美國才和以色列簽署一份名為「耶路撒冷宣言」的聯合聲明，幫助以色列融入在中東的區域聯盟，和其他美方盟友共同對抗伊朗。

儘管目前尚未有組織對這次的攻擊表示負責，但以色列隨即在16日上午朝加薩走廊中部一個由哈馬斯（Hamas）管理的火箭製造基地發射多枚導彈。半島電視台記者表示，附近民眾被接連爆炸聲吵醒，有時多枚飛彈瞄準該地區的兩個不同地點，「雖然沒有人因此受傷，但造成許多財產損失，到處都在失火。」

The moment when the Israeli occupation warplanes struck a Palestinian resistance location in Al-Nusirate camp in the middle of the Gaza strip early this morning.#GazaUnderAttack pic.twitter.com/hcDTFHUwXk — Zahra (@Zahrah922) July 16, 2022

▲加薩走廊城市遭以色列空襲。



哈馬斯發言人巴荷姆（Fawzi Barhoum）表示，以色列在拜登訪問後立刻發動攻擊並非巧合，「在美國總統拜登訪問猶太復國主義實體後，事態立即升級，這反映了美國對以色列侵略罪行的支持和鼓勵。」

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