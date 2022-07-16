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全球14機構組成「永續劇場聯盟」　兩廳院成亞洲唯一結盟劇院

▲▼高通攜手企業夥伴在國家兩廳院場域建置領先全球的5G毫米波公共展演空間，達成600Mbps上傳速度，樹立毫米波發展里程碑。。（圖／高通提供）

▲國際「永續劇場聯盟」宣告成立，兩廳院成為亞洲唯一結盟夥伴。（圖／高通提供）

記者林育綾／台北報導

由歐盟支持，來自全球14個國際機構攜手的「永續劇場聯盟」宣告成立，國家兩廳院成為亞洲唯一受邀結盟劇院，國際交流活動將分別在2023、2024年登場，兩廳院也將於2025年成為年會主辦方。

瑞士洛桑維蒂劇院（Théâtre Vidy-Lausanne）與比利時列日劇院（Théâtre de Liège）發起、攜手來自全球14個國際機構的永續劇場聯盟（Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift，簡稱STAGES），在台灣時間7月15日晚間亞維儂藝術節正式宣告成立。

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▲▼永續劇場聯盟（STAGES）成立，國家兩廳院成為亞洲唯一受邀結盟劇院。（圖／兩廳院提供）

▲▼兩廳院藝術副總監施馨媛(右1) 獲邀於亞維儂藝術節「永續劇場聯盟」記者會，分享場館永續經營理念。（圖／兩廳院提供）

▲▼永續劇場聯盟（STAGES）成立，國家兩廳院成為亞洲唯一受邀結盟劇院。（圖／兩廳院提供）

國家兩廳院藝術副總監施馨媛表示，疫情與氣候危機造成藝文產業巨大衝擊，場館營運與國際巡演交流也面臨挑戰。STAGES「永續劇場聯盟」不僅僅只是倡議永續思維，更要以具體的計畫行動，成為永續劇場營運的實踐者；而兩廳院身為世界劇場的一份子，透過與國際夥伴的學習與分享，希望逐步成為與社會共融，環境共生的永續劇場。

後疫情時代，全球表演藝術產業亟欲尋找新方法，讓場館經營更具彈性與包容性，在此充滿挑戰與反思之際，STAGES永續劇場聯盟於亞維儂藝術節宣告成立，聯合國教科文組織（UNESCO）及歐盟執委會（European Commission）表達高度期待與關注。

14個深具國際影響力的國家級場館、學術機構成員齊聚交流，計畫主持人比利時列日劇院總監暨歐洲劇場協會主席Serge Rangoni表示，永續劇場聯盟試圖挑戰在不影響環境的前提之下，如何能持續與全球觀眾面對面互動。希望從藝術文化層面出發，運用決心及創造力，透過永續劇場聯盟的一系列計畫，改變每一個人與環境互動的方式。

▲▼永續劇場聯盟（STAGES）成立，國家兩廳院成為亞洲唯一受邀結盟劇院。（圖／兩廳院提供）

▲全球14個國際機構結盟，成立永續劇場聯盟（STAGES）。（圖／兩廳院提供）

永續劇場聯盟攜手全球夥伴，一起面對來自生存環境的質問與危機，進行一場前所未見的劇場實驗與革命，包含制定一系列的場館營運及節目製作方針，成員也定期交流分享，每年由不同成員場館舉辦國際年會，國家兩廳院也將於2025年成為年會主辦方，擔任歐亞劇場間永續交流的橋梁。

延續平衡產業發展與環境共生的永續思維，永續劇場聯盟也聯手知名英國劇場導演凱蒂．米契爾（Katie　Mitchell）及法國編舞家傑宏．貝爾（Jérôme Bel），共製研發「以無人巡演為目標」的展演作品。

其中由凱蒂．米契爾以遠距執導形式發展在地製作版本的《寫給滅絕時代》，探討全球與在地的環境議題，製作流程也從演員選角，舞台設計，電力使用等方向建立一套永續性的工作方法。此作品2021年於瑞士洛桑維蒂劇院首演後，聯盟場館啟動各自的在地製作版本，今年度下半年兩廳院也將進行亞洲首演。

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