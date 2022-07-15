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跟長官合照竟「偷比中指」！中和警員解釋後…分局長更傻眼了

▲▼中指。（圖／翻攝自臉書中和警好讚）

▲警員跟長官合照時比出中指，引發熱議。（圖／翻攝自臉書中和警好讚）

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區日前偵破一起槍砲案受市警局表揚，當天警政監前往頒發破案咖啡，還跟警員、分局長合影，看起來氣氛愉快。怎料照片PO上臉書後，有眼尖網友發現，照片中最右側的警員竟然「偷比中指」引起熱議。對此，粉專小編趕緊把照片更換，長官也把該員叫來問話，但該員一番解釋後，長官們更傻眼了。

▲▼中指。（圖／翻攝自臉書中和警好讚）

▲警員解釋，當時是要比「OK」的手勢，不是中指，是拍照的角度問題。對此解釋，分局不採信。（圖／翻攝自臉書中和警好讚）

據了解，本月8日晚間，中和派出所員警於轄區巡邏時，對可疑男子進行盤查，最後成功查獲一把克拉克手槍，並當場將人逮捕。案件漂亮偵破，市警局特別派警政監前往中和派出所鼓勵、頒發破案咖啡，原本眾人一同豎起大拇指合影，怎料害群之馬出現了…站在最右側的警員竟偷偷比出了中指。

後來該照片被PO上臉書專頁《中和警好讚》，沒多久就有網友發現，並在底下以諧音梗留言，「感謝最右邊那個優秀的警察人員，對中和治安的付出沒有中指（終止）」還被多名網友複製，再貼到貼文下方。

▲▼中指。（圖／翻攝自臉書中和警好讚）

▲網友發現中指後歪樓留言。（圖／翻攝自臉書中和警好讚）

對此，中和警分局表示，有找該名警員來分局說明，卻得到「我不是比中指，其實是要比一個OK的手勢，那是角度問題」的回應，讓分局長等人超傻眼，認為該言論只是在狡辯，因此對他記了1支申誡，並加強輔導教育。

中和派出所長趙和湘表示，該警員來中和派出所服務約2個月左右，平時表現正常無異狀，沒想到會有此怪異舉動，趙和湘氣憤說，「別人這麼辛苦破槍砲案，他沒資格在那邊做這種事！」

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