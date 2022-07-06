窗戶沒關愛貓跑了！她深夜路邊揮手...北投暖警「這處」見喵影

▲北投區1名女飼主將家中窗戶打開，心愛的寵物貓竟趁空檔「投奔自由」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

我的毛孩子不見了！北市北投區1名女飼主在路邊見巡邏員警，立即揮手請求協助，緊張說，飼養多年的寵物貓趁家中窗戶忘記關的空檔「投奔自由」，警員陳漢揚見她如此慌，不斷安撫她，接著詢問貓咪特徵，立刻在方圓數公里來回尋找，所幸在路邊一輛汽車底盤下發現貓咪，解除這場危機，也讓女飼主放下心中大石頭，並不斷向警方表達謝意。

65歲洪姓飼主日前在紗帽路116前，見巡邏員警經過，立刻上前求助，警員陳漢揚請她稍作休息，她才說出，家中寵物貓平日生性乖巧但好奇心重，趁著晚上窗戶忘記關的空檔落跑，警員問完貓咪特徵後，立刻展開搜索，但因夜間視線昏暗尋找困難，但陳姓警員鍥而不捨仍在方圓數公里不斷來回尋找，終於在山區路邊一輛汽車底盤下方發現貓咪。

▼北投警分局公園派出所警員陳漢揚熱心協尋到寵物貓。（圖／記者黃宥寧翻攝）

由於山區貓咪較少，陳姓警員經女飼主確認是走失的愛貓後，也化解這場「走失危機」，該名女飼主對於養了7、8年的寵物貓失而復得，不斷高興得連聲道謝，女飼主也向警方解釋，因為近日天氣炎熱，才會將對外窗戶打開，結果差點害自己心愛的寵物貓走失，對警方的熱心服務，再三表達感謝之意。

北投分局表示，警察除了維護治安、交通順暢，亦會主動發現需要協助與服務的民眾，適時的提供幫忙，也呼籲民眾如有緊急困難需要幫助，都可以就近向警察單位或撥打報案電話110尋求協助。