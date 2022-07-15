月給2萬生活費喊不夠！他問一句「錢花去哪」…妻崩潰提離婚

▲男子包攬所有家庭開銷，每月給妻子2萬元生活費，對方喊不夠。（示意圖／免費圖庫xframe）



記者柯振中／綜合報導

每個月給多少生活費，才能符合家庭需求？一名男子月入平均10萬元，平時給妻子2萬元生活費，沒想到被嫌不夠，要求加到4萬元，他詢問「錢花去哪了」，妻子竟崩潰要喊離婚，讓他十分傻眼，「完全不體諒我，是想逼死我嗎？」

這名人夫在「爆料公社」訴苦，他一個月收入10萬元，妻子則在家沒有上班，家中有2名6歲的雙胞胎孩子，平時家裡的水電瓦斯、第四台、電話費等費用，都是由他直接支出，孩子們幼兒園的學費也一樣，房子則是早就買好、不需繳納貸款。

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人夫指出，他有晨跑習慣，每次跑完回家，會幫家人買早餐，接著帶孩子到幼兒園上課，因此妻子只需要自理午餐、接孩子時再買晚餐，假日則是他會到市場買菜、煮給家人吃，認為每個月給2萬元生活費應該還算充足。

因此，當妻子開口喊「生活費不夠」時，讓他感到困惑，詢問「錢都花在哪裡」，沒想到妻子竟然崩潰痛哭，喊話「要離婚」，更是收拾行李跑回娘家，還推倒擋在門口、不想讓媽媽離開的雙胞胎孩子，讓他心疼得差點抓狂。

▼男子會支付所有家庭開銷，每個月額外給妻子2萬元生活費，對方喊不夠。（示意圖／免費圖庫freepik）



男子十分無奈，扣除全家的保費、其餘費用，再給妻子2萬元生活費，他自己也所剩無幾，若真的提高到4萬元，「我是要喝西北風嗎？而且我就不用多少存一點嗎」，妻子竟是如此態度，「如果我賺得多當然沒問題。完全不體諒我，是想逼死我嗎？」

網友們看完男子的遭遇，忍不住留言安慰，「你為什麼要娶一個公主兼女兒的女人回家」、「公主病上身，無法無天」、「如果連小孩還小時都沒在照顧，那麼這種的有跟沒不是一樣？剔除掉還可以把省下來的錢給小孩更好的生活。感覺上留著也是禍害。」

不過，也有人認為，若單純只是吃飯，2萬元相當充足，但女人還要購物，保養品、化妝品等物品也都要錢，可能會不夠，雙方應該好好討論、規劃用錢的地方，若真的想一起走下去，會理解男子的難處，真的沒辦法再選擇放手。

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