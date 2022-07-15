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抽中公托是天選之人？　賴香伶：增設桃園公托、鼓勵企業托育

▲賴香伶批桃園公托不足，家長負擔重。（圖／賴香伶競選團隊提供）

▲賴香伶批桃園公托不足，家長負擔重。（圖／賴香伶競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶15日與中壢區市議員參選人林昭印，針對桃園市0到5歲幼兒公立托育嚴重不足問題，幫家長發聲，要求市府盡速履行建置55所公托及家園的承諾，並在人口密集地區增設公托，也希望企業能聯合設置托兒機構，減輕桃園年輕父母的負擔。

▲賴香伶批桃園公托不足，家長負擔重。（圖／賴香伶競選團隊提供）

賴香伶表示，桃園市是年輕人口的城市生育率優於全國，在幼兒托育有大量的需求，桃園市現有公立托兒機構總數38家，私立116家，其中有110家加入準公共化幼兒園，公私立比是1:3，以桃園現況，公立托兒機構還是家長的首選。

依市府統計桃園、中壢兩區幼兒都有上萬人，但桃園區公托只有6家，中壢區只有7間，候補等著要進去的幼兒人數都已破百人，顯見需求是很大的，另外私托部分候補人數也在20人左右。家長陳小姐說，自己小孩必須是「天選之人」才有機會抽種進入。

▲賴香伶批桃園公托不足，家長負擔重。（圖／賴香伶競選團隊提供）

市議員參選人林昭印表示，桃園市政府社會局規劃公立托兒機構到2025年要增長到55家，也就是還有17家要新設，她認為設置的地點規劃時，必須要相應各區的需求作配比，做滾動式檢討，才能有效的滿足需求，不要再讓家長那麼辛苦去到處奔波尋找托兒機構。

除了公托外，在私人企業托育部分，賴香伶表示，《性別工作平等法》有清楚規定，百人以上企業必須要有托兒的設施或機構，桃園目前有833家的企業有設置，勞動部也在推動職場保育專區，彈性幫勞工在職場就近照顧幼兒，這是另外可以強化的地方，達到一定人數單一企業除依法設置托兒機構外，其實也可以多個企業聯合設置，桃園有33個工業區選擇適合地方辦理應該不難。

賴香伶表示，非常多年輕人選擇在桃園成家安居，但桃園公立或準公共化私立托兒機構數量無法滿足，讓家長必須自己一家一家去找、去抽籤，結果大部分的都只能等候補，因此公托增設的有效規劃再加上輔導企業設立托育機構，兩者齊下，才能讓桃園成為真正宜居的城市。

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