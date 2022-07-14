台鐵桃園站冷氣修復工期200天　賴香伶現勘後改口150天

▲賴香伶現勘台鐵桃園站冷氣故障？（圖／賴香伶競選團隊提供）



記者楊淑媛／桃園報導

揭露台鐵桃園車站空調故障竟需200天修復後，民眾黨桃園市長參選人賴香伶14日中午到桃園車站會勘，她以測溫槍實測候車處達攝氏35度高溫，並請空調專業者到場勘查協助，希望台鐵縮短工期、研議施工期替代方案，降低對旅客、現場工作人員的高溫危害。

▲以測溫槍實測候車處達攝氏35度高溫。（圖／賴香伶競選團隊提供）

台鐵表示，因考慮避免危及列車通行安全，必須夜間施工，且須考慮電路問題，會設法克服困難、縮短工期。賴香伶表示，桃園站臨時站體去年空調主機陸續故障，到今年6月1日才決標、8月才要開始施做，耗掉大半年時間，台鐵在行政上是有疏失責任，桃園站站體內沒空調就有攝氏35度多，是造成乘客抱怨的主因。

台鐵在去年10月已知有空調故障問題，如果經費不足、預算有限，需要鐵道局協助，台鐵當時就該報備到交通部請求協助，不能因預算程序而延宕，讓大家對台鐵大眾運輸的服務品質打折扣。

賴香伶指出，桃園站體內沒有空調對長時間於站內工作的同仁，是最辛苦的，今天她只是站在這裡20分鐘就汗如雨下，每天在這裡工作8小時的台鐵運務人員怎麼辦？台鐵施工工期應盡速設法研議縮短，200天大家都覺得太長、太不可思議，現在說可以縮短到150天，但仍受限訂購的機器設備是否能完備的問題，台鐵可以找相關專業人士來協助，最終還是希望這事情不要再發生。

前北科大能源與空調學系專案助理教授、民眾黨平鎮區市議員參選人曾妍潔到場勘查後表示，台鐵稱去年10月冰水主機故障沒有即時處理、慢慢等到備轉兩台都故障才處理，又因為預算程序造成今年6月才決標，代理站長7月才上任救火，照理說壓縮機並不是非常特殊的東西，維修工程會需要拖延到200天，讓人難以理解。尤其桃園臨時站設計水平天窗是直接受日射、自然採光，才會整個車站大廳就像個大型溫室烤箱，午後受曬室內溫度可以高達38度，恐怕造成室內人員中暑問題。她認為應可以用臨時替代方案處理，而非受限於預算程序拖延問題。