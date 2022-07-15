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對陳時中心服口服！薛瑞元接衛福部長：會追隨他定下來的原則

▲▼衞褔部新任部長薛瑞元，率兩位政務次長李麗芬及新任次長王必勝記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衞褔部新任部長薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

行政院今（15）日召公布衛福部接班人選，部長由現任政務次長薛瑞元接任、次長則由醫福會執行長王必勝接班。新任部長薛瑞元晚間6時許率領新任王必勝次長與李麗芬次長接受媒體聯訪。薛瑞元表示，接到人事令後心情很「平淡」，對陳時中心服口服，會盡量追隨他訂下來的原則，做最好的疫情應變。

薛瑞元擔任衛福部次長逾5年，主要推動長照業務，亦擔任指揮中心社區防疫組組長，在新冠肺炎肆虐的2年間，可說是無「疫」不與。王必勝則在疫情期間負責集中檢疫所業務，亦多次擔任前進指揮所指揮官，種種作為廣為國人熟知。

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薛瑞元傍晚出席媒體聯訪時表示，因為業務還沒交接，自己現在還是次長，「次長任內就做好次長事情」，被問及上任後首推政策與長照督導移交人選？他均予以「上任之後再說」、「會再進行內部討論」簡短回應。

▲▼衞褔部新任部長薛瑞元，率兩位政務次長李麗芬及新任次長王必勝記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衞褔部新任部長薛瑞元，率兩位政務次長李麗芬及新任次長王必勝記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

至於被問及上任後心情？薛瑞元表示，很平淡，既然國家需要，上級也願意信任我，就一樣把工作做好。至於被問及如何看待被陳時中誇讚是優秀人選？薛瑞元表示，衛福部的大家在疫情下已經追隨他的腳步2年半了，大家工作上也很有默契，陳指揮官的領導也很優秀，同仁們也能心服口服前進。

對於後疫情時代政策，薛瑞元表示，「我們還是會盡量追隨他訂下來的原則」，近期變異株肆虐，也難以預料何時疫情會再起，衛福部與指揮中心也只能兢兢業業秉持陳部長訂下來的原則，做最好的防疫應變。

對於陳時中昨日在部務會議中期許接任部長繼續推動社家署改制，優化生產與兒童醫療照護，讓少子化期間幼兒健康能獲得更多保障。薛瑞元則把話語權移交給督導社福業務的李麗芬次長。李麗芬回應，社家署改制已經討論一段時間，會持續與內部同仁和外部團體溝通，朝專責專人做貫穿式照顧方向邁進。

▲▼衞褔部新任部長薛瑞元，率兩位政務次長李麗芬及新任次長王必勝記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部政務次長李麗芬。（圖／記者屠惠剛攝）

薛瑞元兼具醫師、律師雙職，曾任行政院衛生署醫事處處長、衛福部雙和醫院副院長以及屏東縣衛生局長。106年2月陳時中接任衛福部長後，8月便擢升薛瑞元任衛福部次長，直至109年7月退休，但隔月又以政務次長回聘，並續任至今。

陳時中曾說，薛瑞元是自己的「好兄弟」，薛對此也未否認，表示兩人在衛生署時代共事過，在他擔任醫事處處長期間，陳就是副署長，兩人相識已久。

陳時中昨日最後一次主持衛福部部務會議，他在致詞時提到，任內最密集的準備工作，莫過於長照2.0，從小規模補助計畫到大規模預算，感謝薛瑞元次長把支付制度做好，也順利將長照轉型，從51億計畫到600億，今年上半年已申請給支付計畫已達365億。

▲▼薛瑞元、王必勝、張上淳。（圖／行政院提供）

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