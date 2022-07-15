時力挑戰全台50席議員　宋國鼎拚苗栗縣長

▲時代力量今天舉行2022縣市首長暨地方公職人員提名記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰2022地方選舉，時代力量今（15日）舉行2022縣市首長暨地方公職人員提名記者會，宣布時力將提名苗栗縣議員宋國鼎為苗栗縣長參選人，並推出苗栗縣第五選區（頭份市、南庄鄉、三灣鄉） 縣議員參選人吳翌立、桃園市龜山區市議員參選人陳葦澤、彰化縣彰化市第一選區(南區)市民代表參選人王威程。

黨主席陳椒華表示，時代力量還是會持續網羅地方人才，不間斷地推出最優質、最能代表時力精神的候選人，一同為年底的選戰奮鬥，時代力量有信心，能夠達成全台提名50席議員候選人，並在各地方議會成立黨團的目標。

宋國鼎指出，過去苗栗總是被外界認為是藍營鐵板一塊，他作為一個在地苗栗人、作為一個勤走基層的參選人，感受到在地民眾對於地方政治有更多的期待，期待家鄉改變，時代力量關注公平正義，期待為台灣社會帶來改革，而苗栗區域就是時代力量應該也必須要努力深耕、站穩腳步的縣市。

宋國鼎強調，這一場選戰不單只是縣長的選戰，更是一場要全面改變苗栗政治文化的改革運動，如果沒有先建立好的政治、選舉文化，談再多的願景，也只是空頭支票，更可能淪為變質的民主政治。他說，除了縣長的選戰，他也會挑戰不同的選舉方式，希望為苗栗的派系政治、金權政治帶來希望，期盼大家能和我們一起努力，為苗栗帶來不一樣的未來。