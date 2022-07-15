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大陸 大陸焦點 特派現場

陸第二季GDP僅增長0.4%　遠低於預期「創疫情以來最低」

▲上海特斯拉工廠員工。（圖／CFP）

▲受疫情影響，大陸第二季出現大規模停工。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局15日公布最新國內生產總值（GDP）數據，第二季國內生產總值292464億元，同比增長0.4%，遠低於市場預期的1%，也低於今年第一季4.8%的增長率，更是疫情以來大陸成場幅度最小的GDP增長。


根據大陸國家統計局數據，初步核算，上半年國內生產總值562642億元，按不變價格計算，同比增長2.5%。分產業看，第一產業增加值29137億元，同比增長5.0%；第二產業增加值228636億元，增長3.2%；第三產業增加值304868億元，增長1.8%。

數據也顯示，第二季國內生產總值292464億元，同比增長0.4%。分產業看，二季度第一產業增加值18183億元，同比增長4.4%；第二產業增加值122450億元，增長0.9%；第三產業增加值151831億元，下降0.4%。

大陸國家統計局表示，今年以來，國際環境更趨複雜嚴峻，國內疫情多發散發，不利影響明顯加大，經濟發展極不尋常，超預期突發因素帶來嚴重衝擊，二季度經濟下行壓力明顯增大。

但統計局也提到，總的來看，一系列紮實穩住經濟政策成效明顯，中國經濟克服超預期因素不利影響，呈現企穩回升態勢，尤其是二季度實現了經濟正增長，穩住了經濟大盤，成績來之不易。

統計局更強調，世界經濟滯脹（停滯性通貨膨脹）風險上升，主要經濟體政策趨向收緊，外部不穩定不確定因素明顯增加，國內疫情影響還沒有完全消除，需求收縮與供給衝擊交織，結構性矛盾和周期性問題疊加，市場主體經營仍比較困難，經濟持續恢復基礎不穩固。

▲▼大陸山東汽車製造工廠,電動車,生產線,工人,製造。（圖／CFP）

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