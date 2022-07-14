生技公司5人遭關廁所「行刑式槍殺」！頭部全中彈4死1重傷

記者柯振中、高堂堯、游瓊華／南投報導

南投縣草屯鎮中正路97號的康建生技公司14日傳出恐怖槍擊案，公司的81歲賴姓創辦人頭部中彈送醫，還有4人遭到行刑式槍決。現場員工透露，歹徒一進公司，就要求所有人全部進入室內，後來又將人拉到廠外的民宅槍殺。目前兇嫌已經逃亡，詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

▲南投一間生技公司驚傳槍殺案。（圖／民眾提供）

警消14日晚間5點30分左右接獲報案，中正路97號的康建生技公司需要緊急救護，於是派出3車6人趕往現場搶救。警消到場時，發現現場共有4人遭到槍擊，已經明顯死亡，還有1名男子頭部中彈、意識清醒，被送往佑民醫院搶救。

▼恐怖槍殺命案造成4人死亡、1人重傷。（圖／民眾提供）



據了解，現場員工透露，兇嫌身材魁梧，犯案當下有戴頭罩，一進門就要求所有人進門，接著又將人押到廠外約20公尺外的民宅，把人關進廁所後開槍。

警方調查，所有的人全部是頭部中彈，重傷送醫的是康建生技的賴姓創辦人，其餘死者分別是賴男的女兒、公司女會計，以及賴男的弟弟、公司男員工，兇嫌犯案後逃逸無蹤，詳細案件警方仍在調查。目前賴姓創辦人被轉送台中榮總治療當中，此外，因為賴姓創辦人快篩陽性，台中榮總的創傷小組已穿好防護服，等人一到就會動手術。

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