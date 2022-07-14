快訊／今本土+27597！新北4718例最多　各縣市確診分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增27597例本土個案，另增87例境外和89例死亡。本土個案以新北市4718例最多，其次依序為台中市3639例、高雄市2943例、桃園市2813例、台北市2664例、台南市2051例。

今日新增之27,597例本土病例，為12,799例男性、14,778例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,718例)、臺中市(3,639例)、高雄市(2,943例)、桃園市(2,813例)、臺北市(2,664例)、臺南市(2,051例)、彰化縣(1,410例)、屏東縣(933例)、新竹縣(805例)、雲林縣(729例)、苗栗縣(665例)、宜蘭縣(650例)、新竹市(615例)、嘉義縣(552例)、南投縣(504例)、基隆市(456例)、花蓮縣(441例)、臺東縣(347例)、嘉義市(321例)、金門縣(170例)、澎湖縣(149例)、連江縣(22例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，今日新增89例本土病例死亡個案，為48例男性、41例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、64例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月6日至7月11日，死亡日期介於5月6日至7月11日。

▲7/14新增病例。（圖／指揮中心提供）