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M2 MacBook Air搶先「拆」　外媒：內部配置恐讓聲音受影響

▲M2 MacBook Air內部。（圖／取自9to5mac）

▲M2 MacBook Air內部。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果新款 M2 MacBook Air 預計於本週上市，不過目前時間還不確定，根據外媒9to5mac報導，消息來源提供了一系列 M2 MacBook Air 內部照片。報導中也提到，由於內部配置問題，可能讓聲音品質受影響。

▲M2 MacBook Air內部。（圖／取自9to5mac）

▲M2 MacBook Air內部。（圖／取自9to5mac）

▲喇叭位置可能造成聲音表現不佳。（圖／取自9to5mac）

根據報導，前兩張圖片中，可以看到鉸鏈、喇叭、耳機插孔和 USB C 接口，這個配置對蘋果產品來說相當標準，但與 MacBook Pro 相比，可以發現 M2 MacBook Air 的喇叭位於鉸鏈中，這種放置方式，可能讓 M2 MacBook Air 的聲音品質受到影響。

其他兩張照片中，可以看到電池和觸控板，看起來像經典的三段式蘋果電池，而觸控板並沒有提供太多新功能。此外也能看到，蘋果為 MacBook Air 設計的冷卻系統，似乎是覆蓋有導熱石墨膠帶的大型散熱器。

▲M2 MacBook Air內部。（圖／取自9to5mac）

▲M2 MacBook Air內部。（圖／取自9to5mac）

▲內部散熱構造、觸控板。（圖／取自9to5mac）

除了內部構造外，報導中也提到，MacBook Air 的全新 Midnight 配色，與官方圖片對比下，看起來更藍，不過這種差異可能只是因為燈光問題，在正式開始發售之前仍不確定。

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