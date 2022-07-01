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台灣準備開賣！　M2 MacBook Air已過NCC認證

▲蘋果今（7）日宣布推出，搭載M2晶片的新款MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲M2晶片的新款MacBook Air預計很快舊會在台灣上市。（圖／翻攝自蘋果直播）

記者陳俐穎／綜合報導

最新的MacBook Air 搭載M2晶片，在WWDC 2022正式亮相，但目前尚未公布相關開賣時間，不過現在NCC的認證網站上，出現一款新的蘋果筆記型電腦，預計就是即將發售的M2 MacBook Air。

在NCC的認證資料中，可以看到除了電腦本體，還有充電器與連接線的配件，資料顯示此設備的型號是A2681，審核日期為6月28日，預計很快就能跟台灣消費者見面。外媒今日也有消息指出，蘋果將於7月15日開賣M2 MacBook Air。

MacBook Air 配備蘋果全新的 M2 晶片，與入門級 M1 晶片相比，速度提升了約 20%。M2 還使新款 MacBook Air 能夠支援高達 24GB 的統一 RAM，以及高達 2TB 的存儲空間。除了兩個 USB-C 接口外，M2 MacBook Air 還具有一個用於充電的 MagSafe 連接器。

▲NCC認證圖片。（圖／取自NCC）

▲NCC認證圖片。（圖／取自NCC）

採用全新設計，邊緣更平，類似於 14 吋和 16 吋 MacBook Pro，但機身更薄。配備 13.6 吋的無邊框顯示螢幕，頂部有一個瀏海缺口，內置 1080p 網路鏡頭。

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關鍵字：

M2 MacBook Air

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