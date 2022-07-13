國台辦稱賴清德「謀獨」　林俊憲批「內宣過了頭」：講完不覺可悲？

▲大陸稱賴清德為「台灣省副省長」，民進黨立委林俊憲痛批「自己說完都不覺得可悲嗎？」（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，副總統賴清德是以「家屬親友」身份低調赴日弔唁，但大陸外交部、國台辦卻說此舉是「謀獨」，官方媒體也遭到許多「小粉紅」崩潰稱賴清德為「台灣省副省長」。對此，民進黨立委林俊憲痛批「你們自己講完都不覺得可悲嗎？這種精神分裂的狀況每次涉及台灣的國際事件都會出現，根本原因就是內宣過了頭。」

立委林俊憲12日透過臉書表示，賴副總統前往安倍首相家中慰問家屬，此時此刻，日本全國上下以及全世界關心日本的朋友都處於沉痛的心情中，偏偏就是有不長眼的人要在這種時候出來添亂。國台辦宣稱賴副總統出訪是「謀獨」，更有媒體加油添醋說是「副省長」，但這兩種說法本身就已經自相矛盾，「明明未曾統治台灣，卻不斷向自己人民洗腦是『中國的一省』，既然是省，為何『中央』管不了賴副總統出訪？請動動腦子！」

林俊憲認為，台灣和大陸不是同一個國家的最好證明，就體現在安倍首相過世這件事上。完全不同的立場、不同的記憶，最後也做出不同的表現。日本非常清楚賴清德就是副總統，也感受到台灣的心意，無論大陸怎麼說，事實就是如此。「中國一次又一次跟普世價值相反的舉動，正好也讓國際間更認識到兩岸有多麼不同，其實一步步推動台灣遠離中國的不是別人，正是他們自己。」

林俊憲也將大陸比喻素描作家魯迅筆下的阿Q，認為大陸是在現實中處處不如意，只靠著自己想像的「精神勝利法」來讓生活好過一點的悲劇人物。「魯迅在書中寫道『阿Q子孫繁多，至今綿延不絕。』百年後來看依然準確，幻想統治台灣的阿Q們，恐怕有數億人不止。」