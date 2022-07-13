床上放色色1物！媽威脅「要告訴爸爸」　19歲妹淚：有慾望錯了嗎

▲原PO忘了收情趣用品，媽媽發現後氣炸！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

對多數父母來說，孩子的性教育是個難以啟齒的話題。一名女大生委屈直呼，日前忘了把情趣用品收好，結果被媽媽發現，指責原PO用這個，就會出去找男人亂搞，甚至要把此事告知爸爸，讓原PO難過又崩潰直呼，「我錯了嗎？我19歲了，女生有慾望不是正常的嗎？」

一名女網友在臉書《匿名公社》透露，最近媽媽在原PO床上驚見情趣用品，氣得又哭又吼「妳讓我很難過！這樣是做壞事，妳知不知道？」媽媽甚至認為，原PO會用這種害羞的東西，代表著會出門找男人亂搞，最後還下通牒，原PO這年紀只能好好讀書。

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原PO一臉委屈抱怨，「我錯了嗎？我19歲了，女生有慾望不是正常的嗎？」但鬧劇還沒完，媽媽還直言要告訴爸爸，一席話再度讓原PO崩潰，「女兒的私密事被一個做母親的發現，不是應該選擇幫忙隱瞞嗎？會不會太過份...而且我真的做了壞事嗎？」

對此，原PO只能透過該社團傷心討拍，「是我這年代的父母思想太保守嗎...好難過，我甚至不知道該用什麼臉面對他們，大學畢業一定要搬出去住。」

文章曝光後，引發千名網友討論，有人胡鬧歪樓「其實...妳再買一支給媽媽用就好」、「妳沒有錯，是她不知道有多好用」、「沒事，這樣很正常，是父母太保守，我家那二個妹妹還弄一個漂亮的專櫃擺放」、「乾脆跟妳媽說，玩具是爸爸買給妳的，讓爸媽開戰」。

多數人則安慰建議，「妳媽完全沒在尊重妳，她保守她驚訝很正常，但這應該會是她跟妳的一個小秘密，而不是還告訴妳爸，簡直莫名奇妙」、「這是代溝，無解，以後東西收好就好，吵下去沒完沒了」、「好好跟媽媽說，妳已經長大了，如果真的遇到伴，要做好防護，讓媽媽安心」、「我覺得很正常，男女都有需求呀」。

▼ 原PO委屈發文。（圖／翻攝匿名公社）



▼網友熱議。（圖／翻攝匿名公社）

