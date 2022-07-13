李永得批柯文哲「8年一事無成」！列3點反擊：只會打嘴砲

▲文化部長李永得再度反擊柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

文化部長李永得日前批北市府，遭柯文哲反嗆「上班不認真」，今（13）日李永得出席記者會前接受堵訪，也表示經過這兩天與北市府對話發現真相，就是柯文哲擔任市長8年一事無成的原因是「他根本沒有進入狀況，然後只會打嘴砲」，更表示柯提到的備忘錄根本說謊，「如果拿得出來，我頭給你」。

李永得接受媒體堵訪表示，經過這兩天和台北市政府的對話發現一個真相，說明為什麼柯文哲擔任台北市長8年一事無成，「因為他根本沒有進入狀況，然後只會打嘴砲，甚至連打嘴砲都不做功課」。

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他列舉三點表示，第一，台北市政府負責空總都市計畫變更的副市長是彭副市長，不是蔡副市長（空總是文化部政務次長李靜慧與台北市副市長彭振聲；臺博是文化部政務次長蕭宗煌及台北市副市長蔡炳坤），直批柯「連這點都搞不清楚嗎？」

第二，他指出，「空總和台博館這是兩件事情，你傻傻分不清」。第三，「你提到空總的都市計畫變更，兩位副首長平台會議備忘錄都簽好了，請柯文哲市長你把這個備忘錄拿出來，如果你拿得出來，我頭給你，如果你拿不出來，應該在台北市政府前面，面壁思過三天，向台北市民謝罪。」

李永得再次強調，「這種白賊話都說得出來，我實在不知道要怎麼說這個人。我就賭一句話，如果他拿得出備忘錄，我頭給你；如果你拿不出來，這種白賊話你說出來要負責任，我也不要求多，你在台北市政府前面面壁思過三天，向台北市民謝罪。」

他也表示，土地的問題溝通很久了，兩個案子都溝通很久了，空總的事情簡單來說，一個7.15公頃的土地，經過這樣一攪和，出來的文化部剩不到2公頃，「難道台北市政府是一個血肉果汁機嗎？東西進去出來變成只有⋯，這中間合理不合理大家可以公評，但是柯文哲你白賊。」