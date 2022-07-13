疫苗護照明更新！和美加日澳相容　接種廠牌、日期全揭露

▲中央流行疫情指揮中心資訊組副組長龐一鳴。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

俗稱「疫苗護照」的數位新冠病毒健康證明（14）日起將增發SHC格式，可通用於美國、加拿大、日本及澳洲等國，每劑疫苗接種的廠牌與劑次全揭露。資訊組副組長龐一鳴表示，該格式顯性資料偏多，歐盟則是基於資料保護原則，僅揭露最後一劑接種資訊，但數位證明查驗程式兩種格式都可查驗，無需切換。

中央流行疫情指揮中心今（13）日表示，衛生福利部於今年5月20日加入由美國為首的國際組織VCI（Vaccination Credential Initiative），可發行 Smart Health Card(SHC)格式數位證明並取得認證，本次「數位新冠病毒健康證明」系統版本更新將新增核發SHC格式之數位證明功能，預計於今年7月14日上午8時完成，新增功能說明如下：

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一、新增核發Smart Health Card(SHC)格式之數位證明，符合美國(部分州)、加拿大、日本及澳洲(雪梨)等與我國頻繁交流之國家旅行使用，提供民眾更廣泛選擇，相關資訊可參考VCI官方網站。

二、申請方式不變，三步驟即可取得證明，增加SHC格式下載，亦支援Apple及Google一鍵加入iOS或Android手機功能。

三、數位證明查驗程式可查驗EU及SHC兩種格式，不需切換。

指揮中心提醒，為進行版本更新，申辦平臺預計於今日下午6時至明(14)日上午8時暫時停止服務，急需使用者，請提前下載。詳細下載及驗證系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區。

▲▼新冠病毒健康數位證明SHC格式。（圖／指揮中心提供）



▲▼新冠病毒健康數位證明SHC格式。（圖／指揮中心提供）。

