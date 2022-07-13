按下馬桶沖水鈕「便便越沖越多」！她驚見1米肥蛇竄出吐信...嚇壞

▲大陸一名女子誤把馬桶中的蛇當成便便想沖走。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

在戶外或郊區上廁所真的要小心！大陸江蘇一名女子日前準備如廁時，居然在家中的馬桶看到一條大蛇，且埋伏於馬桶中的蛇「還不斷對她吐信」，嚇得女子報警求助。好在這條長達1公尺多的蛇順利被捕捉，沒有造成任何人受傷。

綜合陸媒報導，這名家住江蘇泰州的陸姓女子，日前在打開馬桶蓋準備上廁所時，瞥見水中有個長條狀物體，她一開始還以為是「家人忘記沖水」並下意識的按下沖水鈕，怎知便便沒有被沖走，還「越冒越多」。她仔細一看才驚覺，原來水中便便其實是條蛇，嚇得她趕緊逃離現場。

▲當地消防員成功捕捉這條1米長的王錦蛇。（圖／翻攝自微博）

女子透露，當她與蛇四目相接時，對方還不斷朝她吐信，之後帶丈夫回到廁所時，發現蛇已經鑽出馬桶底部，直接盤踞在馬桶中。由於蛇遠比想像中的大，兩人只好請消防人員協助，最終消防員將這條長1公尺多、兩指寬的不速之客請出女子家中，才結束這場馬桶驚魂。

據悉，這條蛇為在台灣俗稱「臭青公」、「臭青母」的王錦蛇，雖然當地的亞種王錦蛇鱗片紋路與顏色和台灣的略有不同，但都可長到5公尺長，台灣與大陸過去都發生過多件王錦蛇為捕食獵物或休憩，而誤入廁所馬桶的事件。

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